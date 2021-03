La sfida della sovranità tecnologica: una strategia per l’Italia e l’Europa. L’intervento del min. Giancarlo Giorgetti

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/la-sfida-della-sovranita-tecnologica-una-strategia-per-l-italia-e-l-and-8217europa/384679/385407?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/tecno-e-scienze/la-sfida-della-sovranita-tecnologica-una-strategia-per-l-italia-e-l-and-8217europa/384679/385407&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Definizione, obiettivi, tecnologie critiche e linee di policy per le nuove competizioni globali. Il Position Paper, realizzato dal Centro Economia Digitale – CED, mette in luce la rilevanza del tema della Sovranità Tecnologica e l’esigenza di adottare una strategia in merito a livello italiano ed europeo. L’analisi evidenzia casi in cui le competenze tecnologiche dell’Unione Europea in settori critici non sembrano tenere il passo con i maggiori player mondiali. Con Rosario Cerra, fondatore e presidente del CED, intervengono Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vincenzo Amendola, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli Affari Europei, e Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea





Go to Source

Tweet Share Pinterest