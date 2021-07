La sicurezza non riesce a scattare la foto coi tifosi: Ronaldo mostra come fare un selfie

Pubblicità

Piccolo siparietto divertente di Cristiano Ronaldo al suo primo giorno alla Continassa per sottoporsi ai test fisici. Il Campione bianconero ha incontrato un gruppo di tifosi, facendo autografi e posando per selfie. Uno di loro aveva chiesto ad un addetto alla sicurezza di scattare una foto con CR7, ma l’uomo non riusciva a maneggiare lo smartphone e allora, in modo deciso, lo stesso campione ha tolto dalle mani il telefono e si è abbassato a scattare la foto con il tifoso. Dopo i test, anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, per chiarirsi una volta per tutte sulle intenzioni del giocatore e sulle esigenze del tecnico, così da affrontare la stagione nel modo migliore.

