La Spagna si inchina per Raffaella Carrà. Il presidente Sanchez: “Riposa in pace mia cara”

La Spagna si inchina a Raffaella Carrà. Il cordoglio per la sua scomparsa ha attraversato il paese iberico dove la Carrà era molto conosciuta per le sue canzoni in lingua spagnola e dove aveva a lungo lavorato, a cominciare dalla metà degli anni Settanta, con i suoi programmi in televisione sulla rete TVE e su La 1.

Anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez le ha reso omaggio su Twitter, dove ha scritto: “Raffaella Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con allegria, coraggio e impegno. La sua musica ha reso felici i nostri cuori, il suo spirito libero ha riempito le nostre anime. Riposa in pace mia cara”.

La showgirl arrivò in Spagna nel 1976, sbarcò a Madrid pochi mesi dopo la morte del dittatore Franco, quindi in un paese che si risvegliava dopo anni di conservazione e bigottismo. La Carrà visse insomma gli anni della rivoluzione del costume, incarnò per il paese iberico la voglia di leggerezza dopo anni di oppressione, portò il suo ombelico scoperto e il suo Tuca Tuca al centro di quella trasformazione e seppe così far breccia nel cuore degli spagnoli con programmi come La Hora de… Raffaella Carrà (Primer programa, 1976), Raffaella Carrà Show (TV3, 1988), Hola Raffaella! (TVE1, ’92-’94). E dopo tanti programmi e canzoni di successo, a Raffaella sono stati attribuite onorificenze per il suo impegno per la libertà, consegnatele negli anni da Re Juan Carlos e poi dal figlio Felipe VI.





