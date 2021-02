“La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo”: l’annuncio del preside della facoltà di Medicina Zuccotti

Pubblicità

Pubblicità

“Stiamo per depositare il brevetto per il nostro vaccino contro il Covid”. Si chiude così, con un messaggio che oggi suona come un dono, l’anno incredibile dell’Università degli Studi. Ad annunciarlo è Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell’ateneo milanese guidato da Elio Franzini, con i suoi 340 docenti medici al lavoro in 24 ospedali, il suo esercito di 2.500 specializzandi in prima linea nei reparti, nei pronto soccorso, nei laboratori di analisi, gomito a gomito con centinaia di ricercatori.

Gli chiediamo un bilancio di questi dodici mesi di emergenza. Un bilancio che inizia di nuovo guardando al futuro.

Professor Zuccotti, un vaccino targato Statale?

“Proprio così. Qualcosa di innovativo, che non segue le tecniche usate fino a oggi, non è un vaccino a Dna e non usa l’adenovirus”.

Dai prof agli impiegati: il piano dell’università Statale di Milano per vaccinare tutti i dipendenti: “Se ci sarà il via libera saremo pronti” di Tiziana De Giorgio 12 Febbraio 2021

Dov’è nato? E come?

“Dal lavoro del gruppo di Claudio Bandi, del dipartimento di Bioscienze, che fa parte del centro di ricerca pediatrico Romeo ed Enrica Invernizzi, di cui sono direttore scientifico. Due gruppi di ricerca si sarebbero dovuti occupare di argomenti in ambito infettivologico, come le infezioni ospedaliere. Poi è arrivato il Covid. E i ricercatori si sono messi al lavoro per cercare un’arma che ci protegga. Ed è arrivata l’intuizione”.

Ci dica di più.

“Rispetto ai vaccini già prodotti potrebbe sicuramente raggiungere più facilmente le parti del mondo più povere, tagliate fuori da quelli approvati fino a oggi, perché può essere conservato più facilmente. Ma non posso aggiungere di più prima del deposito del brevetto”.

A che punto siete con la sperimentazione?

“Abbiamo concluso la fase in vitro e abbiamo iniziato i test sugli animali. Una volta depositato il brevetto, cercheremo un’azienda che voglia svilupparlo e si passerà ai volontari”.

Che tempi ci possiamo aspettare?

“Quelli accelerati che abbiamo visto quest’anno: se troviamo un’azienda interessata a partire subito con lo studio, entro la fine del 2021 potremmo già avere dei risultati”.

Chi ha passato il Covid è più distratto e si dimentica le cose. Lo rivela uno studio della Statale di Milano di Tiziana De Giorgio 18 Febbraio 2021

I vaccini somministrati in questi giorni vengono considerati un miracolo della scienza.

“Se si fa ricerca i risultati si ottengono. Abbiamo portato a casa più di un vaccino Covid, se avessimo messo gli stessi investimenti forse avremmo sconfitto il cancro e altre malattie. La scienza non va ricordata solo nell’emergenza. E a proposito di somministrazioni, mi lasci dire che la gente ha bisogno di messaggi di speranza”.

Da che punto di vista?

“Se cominciassimo a certificare tutti quelli che sono stati vaccinati e coloro che hanno avuto la malattia, che sappiamo avere gli anticorpi e si riammalano difficilmente, forse si potrebbe consentire a una fetta della popolazione di ricominciare a vivere, di andare al cinema, a teatro, al ristorante. Ce n’è bisogno”.

Che cosa le rimane, più di ogni altra cosa, di quest’anno?

“Può sembrare banale, ma senza dubbio il comportamento straordinario di tutto il personale sanitario: medici, infermieri, ausiliari, specializzandi e di tutti quelli che sono stati chiamati in causa. Ma aggiungerei una cosa”.

Dica.

“Sono stati generosi come lo sono sempre. Qualche mese fa, in occasione degli Ambrogini d’oro, avevo detto che non bisogna dare troppi riconoscimenti alla classe medica, col rischio che dopo poche settimane ci si dimentica di quello che hanno fatto. In questi mesi lo sforzo è stato maggiore, ma il personale lavorava anche prima con la stessa dedizione e passione e lo farà anche dopo”.

La Statale è prima in Europa per ricerca sul virus, quarta al mondo. Lo ha certificato la rivista Science in base agli articoli scientifici pubblicati. È stato un anno intensissimo.

“E sarebbe bello che nessuno sforzo venisse sprecato”.

Nuovo test salivare per i bambini: “Lo abbiamo creato noi, ricercatrici mamme” di Tiziana De Giorgio 02 Novembre 2020

Si riferisce a qualcosa in particolare?

“Al tampone salivare molecolare, per esempio. Un gruppo di nostre studiose qualche mese fa ha ideato un test sovrapponibile a quello naso faringeo. Si fa mettendo in bocca del cotone da consegnare ai laboratori in un contenitore sterile. Utile per i bambini ma comodo perché si può fare in autonomia”.

E cos’è successo?

“Il ministro della Salute francese ha reso un tampone salivare come il nostro gratuito per tutti. Qui, nonostante la nostra attività documentata da tempo, nulla. Ed è un peccato perché in un momento in cui c’è bisogno di liberare personale per le vaccinazioni…”





Go to Source

Tweet Share Pinterest