La top ten delle città più vivibili. Ma l’Italia non c’è

Pubblicità

Pubblicità

L’Intelligence Unit dell’Economist (EIU) ha pubblicato l’annuale classifica delle città più vivibili al mondo, secondo il Global Liveability Index. Ne sono state valutate 140. Auckland, in Nuova Zelanda, è stata valutata come la migliore grazie al modo in cui ha gestito il Covid mentre l’Italia non è nella top ten. Roma è tra le città che ha perso più posizioni in classifica negli ultimi sei mesi (meno 21) ed è 57esima.

A causa della pandemia, quest’anno sono stati aggiunti nuovi indicatori per stilare la classifica, come l’efficacia delle risorse sanitarie e le restrizioni su eventi sportivi, teatri, concerti, ristoranti e scuole. “Le città salite in cima alla classifica quest’anno sono in gran parte quelle che hanno adottato misure restrittive per contenere la pandemia”, ha spiegato Upasana Dutt. “Il ritmo del recupero della vivibilità nella maggior parte delle regioni sarà determinato dall’efficacia con cui possono essere controllati i rischi per la salute, attraverso vaccinazioni, test, tracciabilità e restrizioni”, si legge nel rapporto. Ecco la top ten delle città più vivibili nel 2021.

A cura di Martina Coscetta





Go to Source

Tweet Share Pinterest