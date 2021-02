La tragedia di Monte Vareno: Valeria e Fabrizio, morti scivolando in un burrone davanti alla loro bambina

Stavano camminando su un sentiero di montagna quando lei è scivolata su una lastra di ghiaccio. E lui ha tentato di salvarla. Ma sono entrambi caduti per oltre quattrocento metri. Davanti agli occhi della figlia di 5 anni e di una coppia di amici con i quali erano usciti in escursione. È morta così una giovane famiglia milanese nei pressi del Passo della Presolana.

È accaduto all’ora di pranzo di ieri sulle montagne che dividono Brescia e Bergamo nella località di Colle Vareno, nel Comune di Angolo Terme, in Alta Val Camonica. Valeria Coletta, 35 anni, e il marito Fabrizio Marchi, 40 anni, residenti a Milano, erano con la figlia e una coppia di amici per una gita lungo i sentieri di montagna. Stando a quanto fin qui ricostruito anche e soprattutto in base alle testimonianze, la donna è scivolata nei pressi di un canale che si sarebbe creato negli ultimi giorni per via di una slavina, ed è precipitata in un dirupo. Nel tentativo di salvarla, è caduto anche lui per oltre quattrocento metri. Sembra che il gruppo non indossasse scarpe adeguate con ramponi. Seconde le prime ricostruzioni, la bambina era su un bob trainata dai genitori.

Sotto shock la figlia, immediatamente protetta dalla coppia di amici della vittima che ha lanciato l’allarme attivando le ricerche. Vigili del fuoco e Soccorso alpino, con le squadre delle Stazioni di Breno, hanno lavorato ore per recuperare i corpi, ormai senza vita. Quando Valeria Coletta è scivolata sul giaccio e il marito è caduto nel vuoto nel tentativo di salvarla, il gruppo stava affrontando un sentiero che, quasi per una beffa del destino, porta al Salto degli sposi, un belvedere a dieci minuti a piedi dal Passo della Presolana. Che prende il nome da una tragedia avvenuta a metà dell’Ottocento quando una coppia, lui un musicista polacco e lei una pittrice, si tolsero la vita lanciandosi abbracciati nel vuoto.

I carabinieri di Breno stanno indagando sulla vicenda per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e se in qualche modo poteva essere evitato. Le salme delle due vittime sono già state restituite ai familiari e la figlia affidata ai nonni. Valeria lavorava in una finanziaria, mentre il marito Fabrizio era dipendente in una azienda farmaceutica. Igor Ghezza è capostazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Breno ed è stato tra i soccorritori, alle tv locali ha dichiarato che “la coppia ha fatto un volo di quattrocento metri, siamo abituati a intervenire in situazioni del genere ma poi a livello emotivo è sempre molto complicato”. La coppia aveva programmato un fine settimana in montagna in una zona che conoscevano bene, come testimoniano le foto sui social, dove aveva una seconda casa che frequentava spesso. Nella serata di ieri sarebbero dovuti tornare a Milano.