La trattativa di Bonucci con la sicurezza per la festa sul bus scoperto

Pubblicità

Pubblicità

“Abbiamo vinto la trattativa, poi saliremo sul pullman scoperto. Lo dovevamo ai tifosi”. Lo ha detto a favor di camera Leonardo Bonucci ai giornalisti riuniti davanti al Quirinale, lunedì 12 luglio, quando la Nazionale azzurra è stata ricevuta da Sergio Mattarella.

La trattativa di cui parla il difensore della Juventus – già ribattezzata dai social “Trattativa Stato-Bonucci” – è quella ingaggiata con gli uomini della sicurezza affinché fosse consentito agli Azzurri di viaggiare sul pulman scoperto noleggiato dalla Federcalcio da via del Corso fino all’hotel Parco dei Principi per festeggiare coi tifosi la vittoria dell’Europeo. Da quanto appreso inizialmente il bagno di folla degli Azzurri era stato fortemente sconsigliato dal Viminale, nel tentativo di evitare assembramenti. E’ anche vero che la visita della Nazionale azzurra al Quirinale e a Palazzo Chigi era stata ampiamente annunciata, provocando così l’assembramento di numerosi tifosi in deroga alle norme anti covid fin dal tardo pomeriggio.

Nelle ultime ore, tuttavia, le immagini della folla attorno al pullman scoperto ha provocato più di qualche maldipancia, e le immagini di Bonucci che tenta di convicnere la sicurezza ha dato il via a un’ondata di critiche.





Go to Source

Tweet Share Pinterest