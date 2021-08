La Virtus Bologna prende Nico Mannion, dalla Nba arriva la stella degli azzurri a Tokyo

Nico Mannion è un nuovo giocatore del Virtus Bologna. L’annuncio è stato dato al club bolognese campione d’Italia. Nico Mannion è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il giocatore italo-americano saluta così la Nba e i Golden State Warriors per accasarsi nella squadra felsinea guidata in panchina da Sergio Scariolo, che ha sostituito Sasha Djordjevic. Mannion è stato uno dei protagonisti dell’avventura degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo, dove sono arrivati fino ai quarti di finale.

Le parole dell’Amministratore delegato di Virtus Segafredo Bologna Luca Baraldi: “Annuncio con grandissima soddisfazione l’arrivo nel roster di Virtus Segafredo di Nico Mannion, giovane di grandissimo talento, che nelle recenti uscite della Nazionale Italiana, sia nel preolimpico che nella fase finale delle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore e potenziale tecnico. Il buon esito della operazione è stato possibile grazie alla determinazione e al desiderio che il dott. Massimo Zanetti ha ancora una volta manifestato per fare diventare sempre più grande la nostra Virtus. Nico è stato, sin dall’inizio di questo mercato, uno degli obiettivi più importanti e le trattative per portarlo a giocare alla Segafredo Arena sono iniziate da parecchie settimane. Se Mannion è arrivato alla Virtus è grazie al lavoro e al gioco di squadra messo in campo dal vertice della Società, insieme al nostro coach Sergio Scariolo. Un’annotazione particolare vorrei riservarla a Paolo Ronci che ha sin dall’inizio creduto di poter portare a temine con successo questa importante operazione di mercato”.

Tokyo, l’urlo di Nico Mannion: “I Giochi più dell’Nba. Voglio una medaglia” dal nostro inviato Ettore Livini 23 Luglio 2021

Playmaker di 188cm, Nico Mannion è nato a Siena il 14 marzo 2001. Italiano con cittadinanza statunitense, nel 2019 anticipa di un anno l’uscita dall’High School per giocare da senior con Arizona Wildcats chiudendo con 30 punti di media, 6 rimbalzi e 6 assist. Alla fine della stagione Nico si dichiara eleggibile per il Draft Nba 2020 ed il 18 novembre 2020 viene ingaggiato dai Golden State Warriors, al fianco di Steph Curry. Debutta in Nba il 4 gennaio 2021 nella vittoria dei Warriors sui Sacramento Kings. Il suo career high oltre oceano arriva il 25 marzo, quando, sempre contro Sacramento, mette a segno 19 punti.

Dopo aver scelto la maglia azzurra, con la Nazionale italiana ha disputato gli europei under 16 chiusi come miglior marcatore. Nel luglio 2018 debutta con la Nazionale maggiore all’età di 17 anni, diventando così il quarto più giovane all-time a indossare la maglia azzurra. Entrato stabilmente nel roster azzurro, Mannion ha guidato l’ItalBasket nel preolimpico di Belgrado, con i suoi 24 punti in finale contro la Serbia, strappa il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Chiude i suoi giochi olimpici con 15 punti (secondo miglior realizzatore azzurro) e 5 assist di media in 21 minuti di utilizzo.