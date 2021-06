“L’Abruzzo affaccia su tre mari”: il governatore Marsilio inciampa sulla geografia (o sulla sintassi)

Pubblicità

“Se togliamo la Basilicata che non ha una particolare estensione di costa, e il Molise per lo stesso ragionamento, l’Abruzzo è l’unica regione che si affaccia sui due mari. Anzi, su tre mari, compreso lo Ionio oltre all’Adriatico e il Tirreno. Ed è l’unica regione che non ha un’autorità di sistema portuale. Ci sono regioni che ne hanno due, addirittura tre”, questa la trascrizione, inequivocabile, come si vede dal video, ed è la frase pronunciata dal Presidente della Regione abruzzese durante un discorso sul corridoio Tirreno-adriatico. Il video è stato ripreso da un consigliere del PD e messo sui social suscitando molti commenti ironici. Marsilio ha replicato: “Una questione seria trasformata in burletta”. E’ possibile che l’enfasi abbia giocato un brutto tiro al Presidente Marsilio che forse voleva dire – come precisato poi da un comunicato del suo staff – questa frase: “L’Abruzzo è l’unica regione italiana (escluse le “piccole”, Molise e Basilicata), di tutte quelle che si affacciano sui tre mari, Adriatico, Tirreno e Ionio, a non avere una propria Autorità portuale”. Ma l’enfasi lo ha tradito. Oppure forse il lapsus era un desiderio inconscio di grandezza della sua amata regione?

