L’addio a Carla Fracci, il marito Beppe Menegatti: “Mi hanno chiamato da tutto il mondo, una cascata di amore per lei”

Le è stato vicino nella malattia, fino alla fine nella loro casa milanese: Beppe Menegatti, 91 anni, è il marito, il pigmalione, l’uomo della vita di Carla Fracci. Sposati dal 1964, coppia già da molto prima, hanno avuto un figlio, Francesco, nato nel 1969.

(fotogramma)

Con il figlio Francesco Menegatti nel giorno del suo compleanno (fotogramma)

Menegatti è stato aiuto-regista di Luchino Visconti, collaboratore di Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica, ma soprattutto il regista e l’artefice di tanti personaggi e spettacoli della grande étoile, da Medea a Turandot.

Settembre 1969, con il marito Beppe Menegatit e il piccolo Francesco, nato da pochi mesi (fotogramma)

“Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”. Scosso, svuotato, ma commosso, senza la sua Carla, Menegatti confessa: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”.

Nel 1990 con Beppe Menegatti, che ha sposato nel 1964 (agf)





