L’addio di Mimmo Parisi ai dipendenti Anpal: “La più bella esperienza della mia vita. Ho riportato un milione di persone nei centri per l’impiego”

ROMA – Fino a pochi giorni fa non sapeva nulla dell’imminente commissariamento della sua Anpal. Invocava complotti politici e trappole, smorzava le voci a pettegolezzi. Ora che il secreto Sostegni bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri, ha capito che il suo tempo a Roma è scaduto. Mimmo Parisi, l’italo-americano voluto nel 2019 dall’allora ministro e vicepremier Luigi Di Maio (M5S) per accompagnare al lavoro i percettori del Reddito di cittadinanza grazie a navigator e app, si congeda con una mail ai suoi dipendenti. Prima di tornare a casa, in Mississippi.

Alterna nostalgia e rivendicazione per il buon lavoro svolto. “Care Colleghe, Cari Colleghi, negli ultimi due anni e mezzo ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare con Anpal e Anpal Servizi. È stata una delle più belle se non la più bella esperienza della mia vita professionale“, scrive Parisi. “Per molti potrà sembrare la fine di un ciclo. Ma non è così. Anpal e Anpal Servizi si trovano, infatti, rafforzate dal punto di vista operativo per sostenere le sfide e le opportunità che il Paese attraverserà nei prossimi mesi sul fronte delle politiche attive del lavoro”.

Ecco dunque una rilettura del commissariamento: “Il rafforzamento della governance può avere solo un effetto positivo di moltiplicatore di tutto ciò che è stato costruito dalla nascita di Anpal fino ad oggi”. Parisi ne è convinto: “Quello che abbiamo fatto insieme rappresenta una forte base che consentirà la possibilità di una più facile ripresa occupazionale, con i nuovi interventi e finanziamenti previsti dal Recovery Plan”. E cosa ha fatto in questi due anni e mezzo Parisi? Ecco il suo elenco.

“Insieme abbiamo creato una maggiore solidità degli operatori sul territorio, inclusa l’attivazione dei navigator e la stabilizzazione dei precari storici di Anpal Servizi”. Qui Parisi dimentica le lunghe lotte dei precari per far rispettare le leggi che ne prevedevano l’assunzione stabile. E anche quelle dei navigator, creati e abbandonati, per avere una proroga di contratto.

Parisi continua: “Abbiamo consolidato il rapporto con le Regioni. Abbiamo creato il primo strumento digitale di integrazione automatizzata dei dati dei registri del lavoro. Abbiamo sviluppato un sistema digitale per la raccolta delle opportunità occupazionali nell’immediato, breve e lungo termine: contiene più di 3 milioni di imprese. Abbiamo attivato il Fondo nuove competenze. Abbiamo coordinato i programmi a finanziamento europeo, come Garanzia Giovani. Abbiamo avviato la realizzazione del modello delle Industry Academy“.

Ma soprattutto Parisi si sofferma sulla misura simbolo per il Movimento Cinque Stelle che lo ha ingaggiato: “Malgrado tutte le difficoltà, abbiamo dato un contributo fondamentale alla realizzazione del Reddito di Cittadinanza. Oltre 500 mila persone hanno avuto la possibilità di riaffacciarsi al mercato del lavoro e quasi 1 milione è stato riavvicinato al sistema dei centri per l’impiego, dove hanno ricevuto un’assistenza personalizzata e sviluppato un piano per il rientro o per una prima entrata nel mercato del lavoro”.

Il tempo però è scaduto, un anno prima del previsto. “Con il decreto Sostegni bis si definisce un nuovo e più forte assetto organizzativo, che consentirà ad Anpal e Anpal Servizi, sotto la guida del Ministero del Lavoro, di esercitare al meglio il loro ruolo nelle politiche attive del lavoro”, si arrende Parisi. “Approfitto dell’opportunità per ringraziarvi di tutto e per augurarvi un proseguimento delle attività nel migliore dei modi”. Dopo il passaggio delle consegne con il nuovo commissario Anpal, a Parisi non resta che un volo business per gli Usa: stavolta di sola andata.





