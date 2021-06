L’aereo supersonico Boom, acquistato da United Airlines, dimezzerà i tempi di volo

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/tecnologia/tech/l-aereo-supersonico-boom-acquistato-da-united-airlines-dimezzera-i-tempi-di-volo/388574/389294?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/tecnologia/tech/l-aereo-supersonico-boom-acquistato-da-united-airlines-dimezzera-i-tempi-di-volo/388574/389294&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

United Airlines è la prima compagnia aerea statunitense ad acquistare 15 aerei prodotti da Boom Supersonic, azienda che intende rivoluzionare i voli commerciali dimezzandone la durata. Da Washington a Parigi in 4 ore e da Los Angeles a Seul in appena 7 ore: sono solo alcuni esempi delle tratte che effettuerà Overture, il jet supersonico che Boom inizierà a produrre nel 2025 e che – dopo gli opportuni test e le necessarie abilitiazioni e certificazioni – diventerà operativo entro il 2029. United Airlines procederà all’acquisto se il velivolo garanitrà gli standard di sicurezza, funzionalità e sostenibilità della compagnia, una delle maggiori al mondo in termini di numero di rotte. Il contratto firmato da United Airlines prevede un’opizione per l’acquisto di ulteriori 35 aerei prodotti da Boom Supersonic. Il jet in questione, Overture, nascerà dal prototipo XB-1 svelato da Boom a ottobre 2020.

video YouTube / Boom





Go to Source

Tweet Share Pinterest