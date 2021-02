Lagarde: “Fiducia in Draghi, farà ripartire l’economia italiana con l’aiuto dell’Ue: il 2021 sarà un anno di crescità”

“L’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, in un momento in cui questa è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia”.Lo dice Christine Lagarde, presidente della Bce, a proposito dell’incarico a formare il governo dato al suo predecessore all’Eurotower.

“Ho piena fiducia – dice Lagarde in un’intervista al francese Journal Du Dimanche – che Mario Draghi sarà all’altezza della sfida. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ha la competenza, il coraggio e l’umiltà necessarie” per “far ripartire l’economia italiana con l’aiuto dell’Europa”.

“Restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. E’ ovviamente attesa con impazienza” – ha spiegato Lagarde – “Anticipiamo un’accelerazione intorno a metà anno anche se le incertezze persistono. Non siamo al riparo di rischi ancora sconosciuti. Dobbiamo essere lucidi: non ritroveremo prima di metà 2022 i nostri livelli di attività economica pre pandemia”. Nel 2021 il pil della zona euro stima la Bce “dovrebbe essere intorno al 4%, forse leggermente sotto. Rappresenterebbe comunque già una crescita molto significativa rispetto al crollo del pil del 6,8% registrato nell’area dell’euro nel 2020. Tutto dipenderà dalla politica e dalle campagne di vaccinazioni. Dipenderà anche dalle misure economiche prese dai governi in risposta alle condizioni sanitarie”.

“Ci muoviamo verso un’economia diversa”

“Tutti i paesi della zona euro usciranno da questa crisi con livelli di debito elevati ma non c’è dubbio che riusciranno a ripagarlo. I debiti sono gestiti a lungo termine – ha assicurato la presidente della Bce- Gli investimenti in settori decisivi per il futuro genereranno una crescita più forte”. “La ripresa creerà posti di lavoro, e quindi federazione. Ci stiamo muovendo verso un’altra economia, più digitale, più verde, più impegnata nei cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità”, ha detto ancora. Per ora, ritiene che “il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata, ma non indebolita. È ovviamente attesa con impazienza”. Tuttavia, “non siamo immuni da rischi ancora sconosciuti” e “non recupereremo i livelli di attività economica prima della pandemia prima della metà del 2022”, ha avvertito Lagarde.