Lago di Garda, trovato un uomo morto in barca, dispersa l’amica che era con lui

Tra Salò e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda intorno alle 5 del mattino è stato trovato il corpo senza vita di Umberto Garzanella, 37 anni, concessionario di impianti termici e sportivo, residente a Salò. Risulta dispersa invece la donna che era con lui in barca: a bordo sono stati trovati i suoi vestiti e ora sono in corso le ricerche in acqua del corpo. I due insieme a un gruppo di amici si erano avvicinati a Salò nel pomeriggio di ieri per assistere al passaggio delle auto della Millemiglia.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia oltre alla Guardia Costiera.

Sulla barca di Garzanella ci sono i segni di un incidente. Sarebbe stata travolta da motoscafo preso a noleggio che poi si sarebbe allontanato senza prestate soccorso.

Il motoscafo è stato individuato e ora i carabinieri stato ascoltando le persone che erano a bordo.

