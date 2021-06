L’all-in di Tim sullo sport: pacchetto con Dazn e Mediaset

Pubblicità

Mancano pochi giorni alla presentazione delle offerte di Tim per la trasmissione dello sport in streaming. Secondo indiscrezioni, saranno molto aggressive. Con 19.99 euro al mese sulla piattaforma Tim Vision sarà possibile vedere tutta la Serie A, tutta la Champions escluse le 16 migliori partite del mercoledì (le ha in esclusiva Amazon Prime Video), ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, tanto tennis (fra gli slam mancherà solo Wimbledon, esclusiva Sky), la Serie A di basket, il ciclismo e molto altro. Tre mesi dopo l’aggiudicazione di tutte le gare di Serie A a Dazn (10 partite di cui 7 in esclusiva e 3 in condominio con Sky) è finalmente chiaro il senso della partecipazione di Tim come partner tecnico: un all-in sulla trasmissione degli sport in tv come veicolo per portare nelle case degli italiani prima il set top box di Tim Vision (compreso nell’offerta), poi la linea fissa per la trasmissione dati.

Come funziona il pacchetto e le prove di 4K per Tokyo 2020

Il pacchetto da 19.99 euro comprenderà sicuramente Dazn (Serie A, Inter tv, Milan tv, Serie B, tutta la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il motomondiale, sport da combattimento), l’app di Mediaset Infinity (121 gare di Champions, le stesse che ha Sky) ed Eurosport, compreso nel pacchetto base di Tim Vision (tutti gli slam del tennis tranne Wimbledon, la Serie A di pallacanestro, i grandi giri e le classiche del ciclismo e gli sport invernali). La data in cui davvero si capirà se l’Italia è pronta per il calcio in streaming – e se lo è Dazn, grazie all’infrastruttura in gran parte messa a disposizione proprio da Tim – sarà il 22 agosto, prima giornata del campionato di Serie A. Ma una prova generale sarà fatta con Tokyo 2020. La Rai trasmetterà in chiaro 200 ore di sport sul digitale terrestre, concentrandosi sugli eventi principali. Molto più ampia sarà l’offerta in streaming di Eurosport, che ha comprato i diritti di trasmissione (non sul satellite, ma sui canali ott) per un totale di 3000 ore. Tim e Discovery, gruppo proprietario di Eurosport, potrebbero trasmettere dal prossimo 23 luglio alcuni eventi su Tim Vision in qualità 4K. Un modo per dimostrare, se davvero l’esperimento sarà tentato e funzionerà, che anche attraverso i canali in streaming si può garantire la massima qualità di trasmissione.

La risposta di Sky e il ricorso antitrust

Giocando d’anticipo Sky, che dopo 18 anni ha perso l’esclusiva anche parziale sulla Serie A di calcio, ha lanciato la sua offerta: 5 euro per il pacchetto Calcio dal 1 ottobre. A luglio, agosto e settembre sarà gratuito. Comprenderà tre partite di Serie A per ogni giornata (non in esclusiva), la Serie B e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Con 20 euro gli abbonati a Sky Smart – in streaming – potranno avere il pacchetto Calcio più il pacchetto base, che comprende fra l’altro X-Factor, Masterchef, serie e documentari. Oltre che nell’offerta, Sky combatte l’alleanza fra Dazn e Tim sul piano giudiziario. Dopo l’aggiudicazione dei diritti tv della Serie A, l’emittente di Comcast aveva presentato un ricorso al Tribunale di Milano, contestando una presunta violazione della Legge Melandri, che non permette di dare licenze a un unico operatore. Ritirato quel ricorso ne ha presentato un altro, questa volta all’antitrust: “Tim, retailer dominante nella banda larga, ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn. Questo accordo preclude all’Ott la possibilità di distribuire la Serie A attraverso altri operatori”, sostiene Sky. La replica di Tim: “L’Agcm ha accertato più volte che Sky è un soggetto dominante nel settore della pay tv detenendo una quota di mercato pari a circa l’80 per cento. Tim continuerà a distribuire i contenuti sportivi, con qualunque altro editore interessato alla valorizzazione dei contenuti attraverso la piattaforma TimVision.





