L’allarme di Zingaretti sul sindaco di Napoli: sotto osservazione le mosse di De Luca

Pubblicità

Pubblicità

“Ma De Luca fa sul serio? Davvero vuole muoversi su Napoli senza il Pd?”. È la domanda che Nicola Zingaretti ha posto nelle ultime 48 ore ai suoi interlocutori dem all’ombra del Vesuvio. Telefonate frenetiche sull’asse Napoli-Roma dopo la dichiarazione di sabato sulle Comunali del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola: “Se si persegue in un atteggiamento dilatorio – ha detto il vice di De Luca – sarà inevitabile che la coalizione delle Regionali proceda autonomamente, anche a prescindere dal Pd”.

Napoli, tensioni nel Pd per il patto con i 5 Stelle. I circoli: “Siamo sicuri?” di Alessio Gemma 28 Febbraio 2021

Non è stato difficile per il governatore del Lazio, bersaglio di recenti attacchi nel suo partito per la gestione dell’ultima crisi di governo, unire i puntini e interpretare il disegno del ras di Salerno. Già, De Luca potrebbe profittare del caos sulle amministrative per unirsi alla rivolta dei territori contro la segreteria di Zingaretti. Dopo il governatore emiliano Bonaccini, il sindaco Gori, il presidente Anci De Caro. È la scalata nel partito parte da Salerno. Necessaria, indifferibile ormai. Con un congresso alle porte. E una consapevolezza dettata dagli ultimi passaggi a vuoto: la mancata nomina a sottosegretario del figlio Piero nel nuovo governo. Un’ambizione che era sfumata già col Conte II.

Migliore (Iv): “Se Fico intende candidarsi a Napoli deve dirlo: è la terza carica dello Stato” di Conchita Sannino 27 Febbraio 2021

“De Luca – rivela un fonte interna al Pd – ha capito che è rimasto fuori ancora una volta perché a Roma non è garantito. Per questo nel partito sta provando a costruire una sua area. Piero ha già contattato diversi parlamentari”. Nei giorni scorsi era circolato anche un appello firmato dai parlamentari meridionali per chiedere al governo una rappresentanza del Sud, un testo che sarebbe stato ispirato proprio da De Luca junior. Non è servito. Ecco allora il governatore che alza la posta su Napoli, avanza l’ipotesi di un nome civico come candidato sindaco e di fatto si mette di traverso al partito che sta lavorando da tempo sulla terna: Roberto Fico, presidente della Camera, Vincenzo Amendola, ora sottosegretario e l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi. Bisogna ricostruire la geografia delle correnti Pd per leggere le mosse del governatore. De Luca junior – si sa – dialoga con l’area “Base riformista” che a livello nazionale risponde a Luca Lotti e Lorenzo Guerini, due ex renziani. Quindi, non proprio uomini di Zingaretti. In città i riferimenti di Base riformista sono Mario Casillo, capogruppo in Regione, e Lello Topo, deputato, due che insieme fanno quasi l’intera cassa di consensi del Pd a Napoli e provincia.

Napoli, Spadafora: “Candidarmi sindaco? Sarebbe sfida avvincente” 02 Marzo 2021

Allora è vero che il segretario dem napoletano Marco Sarracino non fa un passo senza confrontarsi col Pd di Zingaretti, ma è vero anche che la segreteria di Sarracino non è espressione diretta di Casillo e Topo. I quali non sarebbero neanche degnamente rappresentati tra le componenti interne del partito. Se De Luca provasse a fare sponda con Casillo e Topo, su Napoli il Pd non avrebbe più presa. Non a caso più di un esponente dem confida che De Luca vedrebbe bene sulla poltrona di sindaco proprio Casillo. Una finta investitura, quasi una fake news, che fa comprendere il tentativo del governatore di spaccare il partito. Anche perché un nome civico nei fatti Santa Lucia non l’avrebbe: al netto di suggestioni come l’imprenditore Riccardo Monti e il banchiere Amedeo Manzo. Domani Sarracino riunisce la coalizione e conta sulla presenza dei Cinque stelle. Poi i dem sarebbero pronti a convocare una direzione provinciale per sancire l’alleanza con l’M5s. E disinnescare così De Luca.





Go to Source

Tweet Share Pinterest