L’altra partita inglese

L’Inghilterra ha vinto battaglie importanti durante questi Europei ma la guerra culturale è tutta da giocare.

Il successo – raro inaspettato e, fino ad ora, categorico – degli undici in bianco, sta portando allo scoperto ferite antiche, risentimenti atavici e nuovi malesseri in un Paese alla disperata ricerca di un centro di gravità dopo lo strappo della Brexit, una svolta politica a destra e il trauma del virus.

La semifinale di oggi tra Inghilterra e Danimarca influenzerà il braccio di ferro sociale, politico ed economico tra forze nazionaliste e forze progressiste che sta dividendo il Paese.

È una sfida che si ripete in altre nazioni ma in Gran Bretagna siamo ormai ad un punto di rottura.

…