L’America’s Cup resta in Nuova Zelanda, Luna Rossa battuta 7-3 chiude a testa alta

La potente Te Rehutai, la barca dal nome maori che significa “Dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione”, alla fine si è dimostrata la barca più veloce che si temeva. L’America’s Cup resta così in Nuova Zelanda, dopo la vittoria di Emirates Team New Zealand su Luna Rossa Prada Pirelli per 7-3. Nella sesta giornata dell’America’s Cup l’equipaggio italiano ha combattuto, ma già sul terzo dei sei lati del campo di regata i padroni di casa stavano volando con quattro/cinquecento metri di vantaggio. Alla vigilia dello scontro coi neozelandesi Jimmy Spithill, uno dei due timonieri di Luna Rossa, disse che affrontare New Zealand era come giocare contro gli All Blacks ad Eden Park: nella decima regata si è capito cosa intendesse. Ma si è capito anche cosa è significato arrivare sul 3-3 contro i maestri del mare.

La situazione finale

Emirates Team New Zealand-Luna Rossa Prada Pirelli 7-3

Il calendario

Notte martedì 9/mercoledì 10 marzo

Gara 1: New Zealand b. Luna Rossa 31”

Gara 2: Luna Rossa b. New Zealand 7”.

Notte giovedì 11/venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa b. New Zealand 37”

Gara 4: New Zealand b. Luna Rossa 1’03”

Notte venerdì 12/sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa b. New Zealand 18”

Gara 6: New Zealand b. Luna Rossa 1’41”

Notte domenica 14/lunedì 15 marzo

Gara 7: New Zealand b. Luna Rossa 58”

Gara 8: New Zealand b. Luna Rosa 3’55”

Notte lunedì 15/martedì 16 marzo

Gara 9: New Zealand b. Luna Rossa 30”

Notte martedì 16/mercoledì 17 marzo

Gara 10: New Zealand b. Luna Rossa 46”