L’amore quasi impossibile tra scienza e politica

Nel 1887 il giovane deputato Georges Clémenceau pronunciò questa celebre frase: “La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari”. Non si accontentò delle belle parole e, diventato presidente del Consiglio nel 1917, impose alle forze armate francesi le sue scelte in tema di strategia.

Può valere la pena estendere quell’aforisma ad altri ambiti, come la Sanità pubblica, per esempio? In questi tempi di pandemia, il dibattito sul ruolo degli “esperti” che gravitano attorno ai decisori politici è in ogni caso ricominciato. Di sicuro, pochi avrebbero da ridire sul fatto che vi siano scienziati che spiegano un argomento tecnico a un ministro, delineando un quadro preciso delle conoscenze che ne abbiamo. Più discutibile è il fatto che gli esperti si sostituiscano ai politici, o che la scienza sia strumentalizzata al servizio della politica. La Storia, in ogni caso, ci insegna che confondere i ruoli può avere risultati tragici.

“Il riferimento ultimo”

Iniziamo dal modello ideale. “Supponiamo, per esempio, che si stia parlando di energia nucleare” spiega Bernard Feltz, biologo e filosofo dell’Università cattolica di Lovanio. “È normale che sia un tecnico a illustrare gli scenari ipotizzabili, e che poi spetti al politico prendere le decisioni. Il lavoro del tecnico consiste nell’immaginare, quello del politico nel prendere una decisione in funzione dei suoi valori, delle circostanze, del suo partito e così via”.

Ebbene, questo modo di interloquire tra scienziati e politici sta diventando indispensabile in un numero sempre più ampio di ambiti. Le cose, però, si complicano con la comunicazione. “Un ministro deve dire tutto ai suoi collaboratori. Ma, se lavora con esperti di scienza, inevitabilmente avrà a che fare con persone per le quali la libertà di espressione è un principio basilare”. Il problema è che scienza significa ricerca, quindi indeterminatezza. “Ebbene, in questo periodo l’indeterminatezza si mette in mostra davanti al pubblico per mezzo dell’intermediario, il coronavirus. Questo presuppone che il pubblico abbia una maturità sufficiente a comprendere quel carattere di indeterminatezza”.

Le cose funzionano relativamente bene. In un mondo laico, “la scienza è il riferimento ultimo”, l’unica che possa dar vita a un consenso su una decisione politica. “Soltanto la scienza può rendere accettabile alla popolazione il confinamento” conclude Bernard Feltz.

La simbiosi, nondimeno, ha i suoi limiti. Lo scienziato che mette a punto tecnologie poi vendute da una azienda non lavora per l’interesse pubblico, ma per quello degli azionisti. L’ingegnere che mette a punto armi avanzate non lavora per il bene del genere umano, ma per quello di un gruppo industriale o di uno Stato. Ricordiamo, a questo proposito, che alcune delle menti più brillanti del mondo libero lavorarono alla fabbricazione della bomba atomica, che nell’estate del 1945 rase al suolo le città di Hiroshima e Nagasaki.

Relazioni pericolose

In passato, alcune relazioni pericolose tra uomini politici e di scienza hanno portato il genere umano sull’orlo dell’abisso. L’esempio per definizione è quello del Terzo Reich, naturalmente, quando i nazisti arruolarono una serie di “esperti”, deviati od opportunisti, che giustificarono la politica razziale o l’eugenismo del regime organizzando su sua esplicita richiesta l’epurazione etnica su base “razionale”.

In ogni caso, non sempre l’eugenismo è stato considerato un abominio. Nato all’inizio del XX secolo dall’interpretazione errata delle opere di Charles Darwin – che ne prese le distanze –, l’eugenismo ispirò varie leggi in tutto il mondo. Nel 1922 i socialdemocratici svedesi proposero un disegno di legge per evitare che “esseri umani inferiori si riproducessero”. Nel 1935 fu approvata una legge e in 40 anni si è proceduto a rendere sterili 66mila persone.

Questo genere di barbarie ci deve rammentare che con la scienza non si scherza. “La scienza deve dubitare. Sempre. In caso contrario, non è scienza ma dogma, è scientismo” spiega lo storico di Liegi Henri Deleersnijder, che ha dedicato un libro alle grandi epidemie e a come esse abbiano modellato le società. “Oggi – mette in guardia Deleersnijder – la scienza può tornare a essere un dogma per il mondo politico. Aggrappandosi a essa, infatti, la politica può risolvere le situazioni imbarazzanti nelle quali è caduta”. Lo storico allude all’imbarazzo che nasce dall’impotenza che si avverte quando ci si trova a dover lottare contro nemici che non si conoscono a sufficienza: il coronavirus e le sue varianti.

Biopolitica

Altri evocano la tentazione di governare l’essere umano non come un appartenente a un gruppo, ma come un elemento biologico di una popolazione di cui occorre salvaguardare la salute. Ed ecco il riferimento a Michel Foucault e alla biopolitica: nei suoi scritti, la gestione di una pestilenza diventa l’occasione per il potere pubblico di sorvegliare non più dei territori, ma individui messi in quarantena, letteralmente immobilizzati, sottoposti a una sorveglianza permanente in cambio di una vita spinta al massimo. Il loro destino è legato alla statistica, alla demografia e all’epidemiologia. “La pandemia da Covid-19 è la festa della biopolitica!” ironizzava nell’ottobre scorso sulle pagine di “Philosophie Magazine” Mathieu Potte-Bonneville, specialista di Michel Foucault. “Al centro di questo periodo biopolitico estremo vi sono tutte le domande rivolte da Foucault.”

Per fortuna, non tutte le alleanze tra scienza e politica si concludono in tragedia. Nel II secolo d.C., il filosofo stoico Marco Aurelio fu a capo dell’Impero romano ed entrò negli annali della Storia come “l’ultimo dei cinque imperatori buoni”. Nel XIX secolo, il padre del positivismo Comte ispirò la politica del Brasile, tanto che il Paese ricavò il suo motto ufficiale “Ordem e progresso” dal suo pensiero: “L’amore come principio e l’ordine come base; il progresso come scopo”.

Resta tuttavia sempre possibile che la scienza commetta errori: basti pensare alle teorie abborracciate sulla comparsa dell’Aids che furono avallate da scienziati illustri. Quanto al mondo politico, si mette sistematicamente nei guai nelle stesse voragini. Nel “Diario dell’anno della peste” – in cui narra l’epidemia londinese del 1665 – Daniel Defoe critica a più riprese la grave impreparazione delle autorità a fronte dell’epidemia, a cominciare dalla mancanza di letti destinati agli appestati. L’autore di “Robinson Crusoe” ha modo quindi di interrogarsi sul numero delle vite umane che avrebbero potuto essere risparmiate se il sistema ospedaliero dell’epoca si fosse rivelato all’altezza.

Ha quasi l’aria di un “deja-vu”…

