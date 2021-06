Lampedusa, 16 sbarchi in 24 ore: hotspot in tilt ospitati oltre 1200 migranti

Sedici sbarchi in 24 ore a Lampedusa, 1200 persone, 400 a bordo della Geo Barents, nave di Medici senza frontiere alla sua prima missione, oltre 500 intercettati dalla guardia costiera libica e riportati indietro, almeno tre imbarcazioni che chiedono aiuto in zona Sar maltese e altre centinaia pronte a partire dalle spiagge al confine tra Libia e Tunisia. E soprattutto un mare liscio come l’olio che lascia presagire che non sarà una domenica facile nel Mediterraneo.

Mentre gli appelli alla redistribuzione dei migranti che sbarcano in Italia vengono ignorati dai Paesi europei, il Viminale è alle prese con una nuova ondata di arrivi massiccia che ha già mandato in tilt l’hotspot di Lampedusa dove ci sono già 1215 migranti a fronte di una capienza di appena 250. Moltissimi i bambini e i minori non accompagnati che in queste ore vengono trasferiti in Sicilia sul traghetto di linea per essere smistati in centri di accoglienza per il periodo di isolamento mentre è in arrivo una delle navi quarantena per trasferire alcune centinaia di persone.

In attesa di un porto sicuro dove sbarcare le 410 persone soccorse in quattro interventi c’è la Geo Barents che ha chiesto di poter attraccare sia all’ Italia che a Malta. Al momento senza risposta.