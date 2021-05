L’analisi dei dati di Brusaferro: “Scende a 41 anni l’età media dei nuovi positivi. Cala a 76 anni quella dei deceduti”

Pubblicità

ROMA – Il sempre prudente Silvio Brusaferro è ottimista. “E’ vero che l’Rt ( l’indice di contagio) è in crescita ma l’epidemia non sta ripartendo e anzi, con l’indice sotto 1, tende a decrescere”. Una buona notizia visto che, per la terza settimana di fila, l’Rt nazionale è in lenta risalita, a 0,89, ma tutti gli altri parametri, dal numero assoluto dei positivi ai ricoveri, dalle terapie intensive ai decessi, sono in decrescita. L’unico numero in crescita è quello dei contagi tra i più piccoli, nella fascia d’età tra 0 e 9 anni.

Monitoraggio, l’Rt sale leggermente (è 0,89) ma restano solo 3 Regioni in arancione di Michele Bocci 07 Maggio 2021

Ma ecco l’analisi del presidente dell’Istituto superiore di Sanità che arriva ad ipotizzare che nei prossimi mesi si possa pensare di far cadere l’obbligo di mascherina all’esterno: ” La curva in Italia è in decrescita mentre in altri paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. La decrescita in Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una decrescita”

Scende anche l’età di nuovi positivi, ricoverati e vittime. Ancora Brusaferro: “L’età mediana dei nuovi positivi è ancora in calo, ora 41 anni (la scorsa settimana 42), e anche quella dei ricoveri, 65 anni contro i 66 della settimana scorsa. I casi però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni”. E l’età media dei deceduti, che fino a giugno del 2020 era di 86 anni, adesso è scesa a 76. Anche la curva della mortalità, seppure molto lentamente, comincia a calare.

Buone notizie anche sul fronte del tracciamento dei contatti dei nuovi positivi, necessario per tenere l’epidemia sotto controllo. “Ci sono segnali positivi per la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e aree mediche e sale da 24mila a oltre 27mila il numero dei casi per cui è possibile il tracciamento e in varie regioni. Ci si sta avvicinando al valore di 50 casi per 100mila che è il valore soglia per rendere possibile il tracciamento”, spiega il presidente dell’Istituto superiore di Sanità. La soglia di 50 casi ogni 100.000 abitanti è quella in cui le Regioni possono passare in bianco, cosa avvenuta finora soltanto per tre settimane per la Sardegna.

Con questo nuovo scenario e un numero sempre crescente di vaccinati – spiega Brusaferro – cambia in meglio anche l’indice di rischio del Paese. “”Ci stiamo avviando verso un nuovo scenario, dove il numero di persone vaccinate sta crescendo rapidamente. E’ chiaro che anche il modello di valutazione del rischio e di allerta deve essere modificato. E’ un lavoro promosso dal ministero della Salute, si sta finalizzando questa riflessione, coinvolte anche le Regioni, e nelle prossime giornate arriverà al traguardo”





