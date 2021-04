L’analista che a Bologna insegna comunicazione politica: gli influencer dettano l’agenda alla politica

Pubblicità

Twitta: “Il post di Chiara Ferragni su Instagram ci dice due cose: che la politica è sempre più destinata a fare i conti con chi può influenzare l’opinione pubblica sui social, e che c’è sempre appetito per l’indignazione”. Per ribadire che il re, ovvero la politica è nuda. “Gli influencer fanno politica, che ci piaccia o no, è saltata la tradizionale intermediazione dei partiti”, osserva Lorenzo Pregliasco, 34 anni, analista politico, cofondatore di YouTrend, professore a contratto anche all’Alma Mater, dove tiene a Scienze politiche di Forlì un laboratorio sulla comunicazione politica.

Ora parliamo tutti di cat calling dopo il video social di Aurora Ramazzotti, ci siamo fatti spiegare la legge Zan da Fedez, la Ferragni se la prende con il caos vaccini in Lombardia. Che succede, Pregliasco?

“Questi casi confermano una tendenza che c’è da tempo e non solo in Italia. E’ di questi giorni la presa di posizione del mondo del business in Georgia sulla nuova legge di accesso al voto. Problematiche differenti che hanno uno stesso punto di origine: gli influencer, così come le aziende attraverso l’attivismo dei brand, riempiono un vuoto della politica. Insomma, non è più solo la politica ad occuparsi di politica”.

Si parla, con un brutto inglesismo, di issuefication della politica, ovvero della polarizzazione dell’attenzione su un singolo tema.

“E’ la caratteristica di questo tipo di esposizione da influencer su temi politici: non c’è dietro una posizione ideologica, l’intervento è su singoli temi dal razzismo, all’ambiente all’omofobia. La politica assume la forma di Netflix, di un menù da cui scegliere. E c’è un altro aspetto da considerare”.

Quale?

“Gli influencer puntano sulla forza della singola storia piuttosto che sui dati, hanno una capacità di influenzare anche in modo disinformativo. Nell’epoca in cui il mondo progressista ha molto invocato il discorso sulla competenza ce li facciamo andare bene lo stesso. Il motivo? Perchè usano la loro potenza di fuoco su un terreno che trova il campo progressista concorde. Chi ha postulato la necessità della competenza alla fine si fa prendere da una valutazione un po’ di comodo per la quale va bene anche che sia Fedez a spiegare i passaggi parlamentari della legge Zan. Questo ci fa capire quante prese di posizione siano tattiche, un gioco delle parti”.

Gioco pericoloso per la politica?

“Inevitabile, non so poi se dannoso o meno. Ma in fondo non nuovo: nella campagna per il divorzio nel 1974 il comitato del No fece un salto di disintermediazione portando personaggi noti come Gianni Morandi, Nino Manfredi e Gigi Proietti in tv a sostenere le ragioni del fronte divorzista”.

A Bologna si vota per le Comunali, con Renzi che ha appena sparigliato le carte sulle primarie e un Pd diviso. Anche a livello locale peserà l’uso dei social da parte dei candidati?

“Le prese di posizione degli influencer hanno un effetto inferiore a una prima serata in tv, valgono dieci volte meno di servizio al Tg 1 perchè siamo un paese di anziani e poco digitalizzato. Ma diventano più rilevanti nelle città metropolitane, vale anche per Bologna rispetto alla quale ci sarà un’attenzione particolare dopo il disastroso risultato al primo turno di Merola nel 2016: si tratterà di capire se e quanto è tornata la Bologna in cui il centrosinistra non ha competitor”.

Cosa funziona di più?

“Partire dalla comprensione del contesto in modo dettagliato sul quale arrivare all’opinione pubblica. Ma attenzione: non si vincono le elezioni unicamente contando sull’intuito e non esistono guru nel nostro settore. Valgono campagne ben fatte che si basano sui dati. Una campagna nel 2021 deve toccare diversi registri senza esagerare rispetto al ruolo dei social: vanno presidiati, non si può non esserci. Ma per tanti il contatto con la politica è passaparola, il mercato, il vicino di casa, il telegiornale. E’ un errore pensare che i social bastino. Ricordo che molti hanno sbattuto il naso su questo, penso al referendum costituzionale”.





