L’appello di Osimhen ha funzionato: l’attaccante del Napoli ha parlato con la ragazza che vuole aiutare

Le vie dei social sono infinite. Lo sa bene Victor Osimhen che lunedì aveva lanciato un appello: “Aiutatemi a contattare questa persona”, aveva scritto l’attaccante del Napoli nelle stories di instagram pubblicando la foto di una ragazza, probabilmente nigeriana, con una gamba amputata e una stampella, necessaria per camminare, e un recipiente in testa che contiene alcune bottiglie d’acqua, probabilmente da vendere.

Napoli, il grande cuore di Osimhen: “Aiutatemi a trovare questa ragazza, voglio aiutarla” di Pasquale Tina 13 Aprile 2021

Un’immagine che gli ha ricordato la sua infanzia a Lagos, quando – per sbarcare il lunario – vendeva bibite ai semafori per dare una mano alla famiglia.

Osimhen è riuscito a rintracciare la ragazza e le ha parlato a telefono, come ha testimoniato su instagram: “L’ho trovata – ha scritto il numero 9 del Napoli in inglese – voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica”, ha concluso Osimhen, pronto ad aiutare chi è meno fortunato di lui. Campione in campo, ma anche di solidarietà.