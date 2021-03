L’arte e il collezionismo nell’era della blockchain

Pubblicità

In 235 anni di storia una cosa così a Christie’s non l’avevano mai vista: tra qualche ora si chiude l’asta per l’opera di un artista che si fa chiamare Beeple e verrà venduta per oltre 13 milioni di dollari. L’opera è digitale, è un file, anzi la composizione di 5000 file che l’artista ha aggiunto ogni giorno per cinquemila giorni a partire dal 1 maggio del 2007.

Nel digitale fare la copia di un file è un gioco da ragazzi, ma “Everydays, the first 5000 days”, questo il titolo, è unica, nel senso che è stata autenticata con una tecnologia di cui finora si è parlato soprattutto perché alla base delle criptovalute, la blockchain. Il 16 febbraio scorso l’artista ha registrato un file di quell’opera tramite blockchain ottenendo un certificato di autenticità che la rende unica per sempre. Non fungibile.

Benvenuti dell’era degli NFT, i Not Fungible Tokens, un nuovo filone dell’arte e del collezionismo che nei primi mesi dell’anno è letteralmente esploso. Solo lo scorso mese si sono registrate transazioni per 400 milioni di dollari (spesso regolate in criptovalute). Tra gli acquisti più sorprendenti c’è stato quella del video di una schiacciata del campione di basket LeBron James, per 208 mila dollari, dal sito che la lega di basket americana ha creato apposta per vendere NFT delle partite; e l’immagine animata di un gatto che si lascia dietro un arcobaleno (590 mila dollari); infine un video di 10 secondi del solito Beeple per oltre sei milioni.

Il fenomeno è nato qualche anno fa: i primi esempi di NFT sono del 2017, gattini digitali che le persone si potevano scambiare in rete; nel 2018 sono nate le prime piattaforme dedicate al commercio di NFT; e poi sono arrivati grossi brand, come la Formula 1, con la messa all’asta di fila digitali unici di auto da corsa. Tutto può diventare unico grazie alla blockchain e quindi acquisire un valore: persino un tweet. C’è una piattaforma dove chiunque può vendere un suo tweet: cioè, anche qui, non il tweet, ma un certificato che dice chi è il proprietario di quel tweet. Praticamente un autografo, ha protestato qualcuno. Ma la cosa non sta scoraggiando i collezionisti dal comprarsi tweet più o meno simbolici: il più ambito è il primo tweet della storia, quello di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, del 21 marzo 2006: il prossimo 21 marzo verrà simbolicamente ceduto, l’offerta più alta è 2,5 milioni di dollari. Sembra folle, ma almeno andranno tutti in beneficenza.





