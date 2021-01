L’Atalanta travolge a San Siro il Milan con un super Ilicic. Rossoneri comunque campioni d’inverno

Pubblicità

23 gennaio 2021

L’incubo Atalanta si abbatte sul Milan. Impressionante prova di forza della squadra di Gian Piero Gasperini, che espugna San Siro con un netto 3-0 grazie alle reti di Romero, Ilicic su rigore e Zapata. Nonostante la pesante sconfitta, la seconda interna di fila dopo quella contro la Juve, la squadra di Pioli si consola con il titolo di campione d’Inverno grazie al pareggio dell’Inter a Udine. L’Atalanta si issa invece al quarto posto con 36 punti e si mangia le mani per gli ultimi due pareggi di fila contro Genoa e Udinese.

Fantastica la prova di Ilicic, ormai totalmente recuperato e autore oggi del suo terzo gol stagionale. Sempre puntuale all’appuntamento con il gol anche Zapata, salito a quota 8. Una nota di merito speciale la merita però Romero, il giovane centrale argentino non solo sblocca il risultato ma in collaborazione con Toloi e Djimsiti di fatto annullano Ibrahimovic e Leao. Lo svedese e il portoghese praticamente non toccano palla e non a caso per il Milan in avanti oggi è stata davvero dura. Non è bastato l’esordio di Mandzukic nel finale, vicinissimo al gol ma fermato ancora da un super Romero. Le due sconfitte nelle ultime tre partite, con 6 gol incassati, non cancellano però quanto di buono fatto dal Milan nella prima parte di stagione. I rossoneri chiudono con merito al comando il girone di andata e restano una candidata credibile per lo Scudetto, come potrebbe esserlo anche l’Atalanta se dovesse prendere davvero consapevolezza delle sue illimitate possibilità.

