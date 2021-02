Lathi: nella capitale verde d’Europa dove lo ski sharing urbano è già realtà

Pubblicità

La capitale verde d’Europa di quest’anno, Lahti – città finlandese di poco più di 100mila abitanti – ha realizzato il primo sistema di ski sharing urbano al mondo. Quando le strade si ghiacciano e la neve arriva fino alle ginocchia, lo sci è infatti un modo veloce per spostarsi ed è per questo che Lahti ha deciso di lanciare un programma pubblico di ski-sharing, “City Skis”, che funziona in modo simile al city bike sharing. Gli sci possono essere presi in prestito da uno dei tre ski point, due in centro città e uno vicino allo ski stadium cittadino, dove devono essere restituiti dopo l’uso. Lahti è nota come città degli sport invernali e ha ospitato sette volte i Campionati mondiali di sci nordico. Con un totale di 180 km di piste per lo sci di fondo nella zona, la maggior parte dei locali è appassionata di sci e oltre alla rete di piste già esistente, sono state tracciate nuove piste da sci nel centro della città. “Siamo davvero orgogliosi di essere la capitale verde d’Europa di quest’anno – dichiara Saara Piispanen, portavoce del progetto Green Lathi – Lo sport invernale per eccellenza è lo sci ed è una parte fondamentale della nostra identità. Ci teniamo a salvare i nostri inverni e per questo la nostra città diventerà completamente “carbon neutral” – ossia con un saldo delle emissioni di CO2 nell’atmosfera uguale a zero – nel 2025”

