Latina, la polizia arresta il boss: i ragazzi del clan gli dedicano un rap. Il video è virale: “Tranquilli, zio esce in fretta”

Un testo rap, con tanto di video e montaggio, per inneggiare al potere del loro clan, alla violenza, all’omertà, ai soldi facili con lo spaccio di droga, e soprattutto per ribadire che Latina è “cosa loro”, sfidando gli altri gruppi e in particolare lo Stato.

Latina, il rap dei ragazzi del clan dopo l’arresto del boss: “C’ho in mano un fero pronto”

Sono trascorsi dieci giorni dai 19 arresti nell’ambito dell’inchiesta antimafia denominata “Reset”, che ha portato la squadra mobile a decapitare il clan di origine nomade Travali, nel capoluogo pontino, quello che insieme ai Di Silvio secondo gli inquirenti avrebbe monopolizzato le piazze di spaccio e terrorizzato imprenditori, professionisti e persino vincitori delle lotterie con estorsioni compiute con metodi mafiosi.

Latina, le estorsioni e le violenze del clan ai vincitori di lotterie: 19 arresti di Clemente Pistilli 18 Febbraio 2021

I tanti giovani appartenenti alle famiglie nomadi rimasti in libertà hanno reagito così, mostrando nel video pacchi di banconote e oro. Molti di loro sono a volto scoperto e altri col passamontagna. Immagini in cui inneggiano alle rapine e accusano anche i collaboratori di giustizia: “C’ho un amico e di sicuro no, non è pentito”. Tutto all’ombra dei palazzoni popolari a Latina. Peggio di quanto sinora si era visto a Napoli o a Tor Bella Monaca.

In pochi avevano osato tanto, mentre le indagini della Dda di Roma nel capoluogo pontino si susseguono. Le nuove leve del clan vogliono far vedere che gli arresti non piegano la loro struttura: “Siamo dei ragazzi popolari, pensiamo agli affari”. E che chi conta, nella mala, sono solo loro: “Ti credi Pablo ma non sei nessuno, al massimo vendi fumo”.



Gesti del tagliare la gola e quello di sparare con una pistola. “Se sei in zona mia faccio bang bang bang”, cantano gli improvvisati rapper. Ancora: “C’ho in mano un fero pronto, siamo cresciuti nella fame, tra coltelli e lame”. E anche un po’ di sessismo, con uno di loro che mima un atto sessuale con una ragazza seminuda. Senza poi far mancare solidarietà agli arrestati, partendo da Angelo e Salvatore Travali, mostrando persino le loro foto: “Sta tranquillo zio, tutto passa in fretta. Zio Bula esce in fretta, l’ho scritto sui muri della cameretta”.

Mafia: operazione della Dia a Latina, 19 arresti

Per concludere arrivando a dire “siamo i nuovi messia”. Un video inquietante quello pubblicato su YouTube e che gira vorticosamente tra uno smartphone e l’altro a Latina. La Polizia lo ha già esaminato e non si esclude che a breve potrebbe essere fatto oscurare. Sempre più pesante il clima nell’agro pontino.





