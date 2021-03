L’attrice Fanelli manda un vocale ma sbaglia destinatario: la risposta è esilarante  

Pubblicità

L’attrice Emanuela Fanelli ha partecipato all’esibizione de Lo Stato Sociale nella serata delle cover. Nella sua performance, insieme a Francesco Pannofino, ha cercato di sensibilizzare sulla situazione dei lavoratori dello spettacolo sotto la pandemia. Poche ore prima dell’esibizione aveva mandato un messaggio vocale a “Gianluca”, forse il suo agente. Solo che, per errore, lo ha inviato al suo assicuratore. “Manu, me sa ch’hai sbagliato Gianluca, io sono Gianluca dell’assicurazione”, ha risposto l’uomo con un marcato accento romano. “Comunque me fa piacere che stai a Sanremo. Che ce stai stasera, tante volte?”. È stata la stessa attrice, molto divertita, a pubblicare su twitter gli audio col titolo: “In realtà, la mia performance più bella a Sanremo è stata questa”

