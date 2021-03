Laura Pausini si commuove. Poi canta con Fiorello e Amadeus (esilarante)

Pubblicità

Emozionata, la voce rotta e le lacrime trattenute a fatica. Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe con Io sì (Seen) per la canzone originale 2020 (brano portante del film Netflix “La vita davanti a sé” di Eduardo Ponti con Sophia Loren), arriva a Sanremo per festeggiare il nuovo riconoscimento internazionale. “Non ci si abitua mai ed è strano pensare di aver vinto un Golden Globe con una canzone tutta cantata in italiana”, dice la popstar prima di intonare proprio Io sì, sul palco che la vide debuttare nel 1993 tra i Giovani. Laura Pausini, completo nero con cappa glitter argento, si è poi regalata un’improvvisazione con Amadeus e Fiorello sulle note di Rhythm of the Night e fa ballare anche l’orchestra.





