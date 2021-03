Lavoro, nel 2020 un calo degli occupati senza precedenti: 456 mila in meno nell’anno del Covid

Pubblicità

MILANO – Un calo dell’occupazione “senza precedenti” è stato registrato nel mercato del lavoro nel 2020 dall’Istat. Sono in pratica 456 mila i posti di lavoro andati persi, in particolare tra i più fragili: per la maggior parte si tratta di contratti a termine.

Un andamento questo, spiega l’Istat, che segue la crescita ininterrotta dei precedenti sei anni – seppur rallentata a partire dal 2017.

Il tasso di occupazione, che nel 2018 e 2019 ha raggiunto il massimo storico, scende al 58,1% (-1,0 punti percentuali rispetto al 2019) e torna ai livelli del 2017. La statistica descrive in calo anche il tasso di disoccupazione che si porta al 9,2% (-0,8 punti in un anno).

Ma questo dato è evidentemente ‘sporcato’ dal fatto che dopo sei anni di calo, nel 2020, il numero di inattivi aumenta di 567 mila (+4,3% in un anno). La crescita interessa sia le forze di lavoro potenziali (+217 mila, +7,4%) sia quanti non cercano e non sono disponibili a lavorare (+350 mila, +3,4%). Con un tasso di inattività sale al 35,9% (+1,6 punti), vuol dire che ci sono meno persone che cercano attivamente una occupazione e che possono quindi risultare disoccupate.

Tra i motivi della mancata ricerca di lavoro, dopo cinque anni di calo, torna a crescere lo scoraggiamento (+2,1%) e aumentano i motivi di studio, il pensionamento ma soprattutto gli altri motivi (+35,6%), che nella maggior parte dei casi sono legati alla pandemia. Quando affronta il dettaglio del quarto trimestre, l’Istat esemplifica le risposte che legano la mancata ricerca di lavoro all’emergenza sanitaria: “tutto fermo”, “nessuno assume causa covid”, “timore del contagio”, “aspetta che si attenui la pandemia”.

Tornando al calo dell’occupazione, questo coinvolge soprattutto i dipendenti a termine (-391 mila, -12,8%) e, in minor misura, gli indipendenti (-154 mila, -2,9%); il lavoro dipendente a tempo indeterminato mostra invece una crescita (+89 mila, +0,6%). La diminuzione investe il lavoro a tempo pieno (-251 mila, -1,3%) e, soprattutto, il part time (-205 mila, -4,6%); la quota di part time involontario, inoltre, sale al 64,6% (+0,4 punti) dell’occupazione a tempo parziale (la quota calcolata sul totale degli occupati scende all’11,9%, -0,3 punti, per effetto del più forte calo dei lavoratori part time).

Sempre nella media d’anno, a soffrire di più sono le donne: tra di esse il calo dell’occupazione è stato maggiore con un -249 mila occupate (-2,5% rispetto a -1,5% tra gli uomini) e -1,1 punti nel tasso di occupazione (-0,8 punti tra gli uomini). Tra le donne la disoccupazione è scesa di più, -140 mila disoccupate (-11,4% contro -9,7% degli uomini) e -0,9 punti nel tasso (-0,7 punti per la componente maschile), ma anche in questo caso sembra trattarsi di un effetto ottico visto che il tasso di inattività è maggiormente aumentato (+1,8 punti in confronto a +1,4 punti tra i maschi).

