Lazio, chiesti 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Lotito, solo multa per la società

ROMA – Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste le richieste presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per la violazione dei protocolli Covid.

Lazio, processo tamponi, Lotito gioca la carta degli scienziati: “Tutto regolare” di Giulio Cardone 25 Marzo 2021

Respinta la richiesta del Torino

Dopo il rinvio della scorsa settimana, questa mattina alle 10, da remoto, al tribunale federale è cominciata la “sfida” tra la Lazio e la Procura Figc per le presunte violazioni al protocollo sanitario anti-Covid. In via Campania campeggia uno striscione sistemato dai tifosi biancocelesti: “La Lazio non si tocca”. In videoconferenza a difendere la Lazio dalle accuse c’è l’avvocato Gian Michele Gentile. Non collegati il presidente Lotito e i medici sociali. Come primo atto, il giudice Mastrocola, presidente del collegio, ha respinto la richiesta del Torino di partecipare al processo. I granata infatti avrebbero voluto esserci accanto alla procura federale come parte interessata. Sei i capi d’imputazione imputati alla Lazio, relativi ai tamponi effettuati a fine ottobre e inizio novembre prima delle gare contro Bruges, Torino, Zenit e Juventus. La Lazio, tra l’altro, punta sul fatto che la norma sanzionatoria del protocollo federale anti-Covid, che modificava il codice di giustizia sportiva, non è stata approvata dal Coni.