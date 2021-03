Lazio-Crotone 3-2: Caicedo entra e decide

Pubblicità

ROMA – La Lazio riprende soffrendo la sua marcia europea, il Crotone – al di là della sconfitta – dà continuità dal punto di vista del rendimento e dell’efficacia offensiva all’exploit col Torino. I capitolini restano un tabù per i calabresi, ma il risultato è bugiardo. Ancora sul due a due, un prodigioso lancio di Ounas mette Rispoli davanti alla porta di Reina, l’uscita dell’esterno romano è provvidenziale. Il match non è bello e ha protagonisti inattesi tra i padroni di casa, mentre Simy resta un fattore a dir poco insostituibile nella proposta di gioco calabrese. Se il film di Inzaghi è efficace, lo si deve alla recitazione da Oscar di attori solitamente non protagonisti.

<< La cronaca della partita >>

Valore aggiunto Stefan Radu

Meno male che c’è Stefan Radu. Non lo ha detto proprio così, Simone Inzaghi, ma… quasi. Il rumeno fa il terzo dei centrali difensivi coi piedi di una mezzala, quando si tratta di suggerire. Così in un match che si poteva prevedere come poi si sviluppa, cioè con squadre guardinghe e ritmi lenti, per motivi uguali ed opposti, sono le sortite del centrale rumeno a determinare le azioni decisive per i capitolini. Un cross telecomandato per Milinkovic Savic, troppo solo in area, piattone da manuale sul paletto opposto; e poi appoggio, sempre di Radu, per Immobile, spalle alla porta, per servire sulla corsa Luis Alberto che si ritrova con un corridoio centrale da sfruttare, uno con la sua classe non può non centrare l’angolino basso, dove Cordaz non arriva.

Crotone credibile con qualche amnesia

In mezzo a questi unici momenti di fuoco della squadra più forte, c’è il Crotone. Cosmi ha disegnato uno scacchiere credibile, facendo leva su Ounas dietro a Simy, libero di agire da trequartista puro, Messias è in condizione, gli esterni Pereira e Reca fanno pari con Fares e Marusic. Quello che è inaccettabile è l’eccessiva libertà che una pericolante concede in zona “rossa”. Dove il lockdown, per dirla (purtroppo) in modo tristemente presente, dovrebbe essere rigidissimo, le “guardie” rossoblù concedono spazio per i gol della Lazio.

Simy? Indispensabile

Poi un discorso a parte merita Simy: che va ancora a segno, sfruttando un fazzolettino concesso da Acerbi. I due sembrano elidersi, appiccicati come due innamoratini sul lungo Tevere per tutto il match. Amore eterno? Macché, al nigeriano viene concesso un metro, forse meno, al limite, sembra incespicare con quel suo strano incedere, ma resta in piedi e quel movimento alla fine fa… spazio. Tiro di punta, brutto, ma efficacissimo. Te lo dò io, l’amore. Gol nell’angolino basso. L’undicesimo in stagione, non poco. Tre lampi in un primo tempo arido, deserto come questi stadi in tempo di quarantena, la Lazio desiderosa di vincere ma possibilmente con il minimo di energie, il Crotone mosso da recenti certezze, soprattutto in attacco, che sapendo di saper costruire più che distruggere, sta molto accorto. Un primo tempo… Radu di emozioni, se ci passate il gioco di parole, per ribadire l’iniziale concetto.

Inzaghi tradito dai “quinti”

Ripresa, Inzaghi si sgola chiedendo ai suoi esterni quello che i due non riescono a dare. Sì, meglio Reca e Pereira sia di Marusic e soprattutto di un Fares che continua il suo calvario. La Lazio ha il suo bel piano partita, controllo del gioco in una zona lontana da quella del pericolo. Ma la squadra non ha la brillantezza nelle gambe delle sue giornate migliori, e dall’altra parte Ounas, Messias, Simy e i citati esterni hanno qualità anche nella corsa. Proprio da una ripartenza lunga e profonda dei già citati, nasce l’azione del rigore che Simy (12mo squillo personale) trasforma per il 2 a 2. E’ naturalmente Ounas a suonare la carica, la Lazio si fa trovare scoperta ma il lancio in area per Messias ha già perso il tempo di gioco per andare in rete. Fares cerca l’anticipo su Messias più lesto di lui, ma diretto verso l’esterno, il fallo è ingenuo e palese. Rigore, due a due.

Simone muove e vince

C’è ancora tempo, ma i draghi abituali dell’attacco di casa sono sempre anticipati, Luis Alberto cerca allora la testa di Milinkovic; e al 74′ la trova, davanti a Cordaz. Il serbo vuole angolare, eccede, così la madre di tutte le palle gol svanisce. Cresce il nervosismo in casa Lazio, i segnali vengono colti dal Crotone. Inzaghi cambia i due attaccanti ed è la mossa vincente: ma, prima – minuto 78 – Ounas scatta in campo aperto, inseguito da Luis Alberto, al momento in cui lo spagnolo può fermarlo, il furetto ospite cadendo inventa un lancio d’altri tempi, una palla che dice “mettimi dentro”. Da stropicciarsi gli occhi: forse Rispoli, da poco entrato per via dell’infortunio di Reca, non ci crede abbastanza o forse è Reina a compiere una prodezza. Si resta sul 2 a 2, il finale è concitato. Quand’ecco il secondo Oscar all’attore non protagonista.

Caicedo, la reincarnazione di Cesarini

And the winner is… Felipe Caicedo. Se esiste la reincarnazione in lui c’è l’anima di Renato Cesarini, mezzala divenuta famosa per i suoi gol agli sgoccioli, negli anni ’30. Il minuto è 84′: Escalante, che ha sostituito Leiva quando il titolare ha finito la benzina, si avvicina all’area e prova il tiro, la palla finisce proprio addosso al centravanti sudamericano. Grande e grosso com’è, Caicedo ha una sensibilità di tocco da rifinitore. Il bolide, lui, lo trasforma in assist, stop, la palla si alza, ed è… l’esecuzione per un Crotone che non meritava di perdere. La Lazio ha ancora bisogno di un brodino toccasana, il Crotone riparta dalle nuove certezze: di punti ce ne sono ancora tanti.

Lazio-Crotone 3-2 (2-1)

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu (39′ st A.Pereira); Marusic, S.Milinkovic-Savic, Leiva (25′ st Lulic), Luis Alberto, Fares (25′ st Escalante); Correa (31′ st Muriqi), Immobile (31′ st Caicedo). (1 Strakosha, 71 Alia, 14 Hoedt, 37 Musacchio, 16 Parolo, 32 Cataldi). All.: S.Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallàn (1′ st Djidji), Golemic, Luperto; P.Pereira (25′ st A.Benali), Messias, Petriccione (43′ st Di Carmine), Molina, Reca (20′ st Rispoli); Ounas, Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 20 Rojas, 21 Zanellato, 77 Vulic, Eduardo Henrique, 97 Rivière). All.: Cosmi (squalificato), in panchina Tardioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Reti: nel pt 14′ S.Milinkovic-Savic, 29′ Simy, 39′ Luis Alberto; nel st Simy (rigore) e 39′ Caicedo.

Ammoniti: Djidji, Petriccione e Rispoli per gioco falloso.

Angoli: 5-1 per la Lazio.

Recupero: 0′ e 4′.





