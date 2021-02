Lazio l’eldorado del Biotech: “Dopo i monoclonali produrremo lo Sputnik”

Pubblicità

Pubblicità

“Se a New York parla con chi è impegnato nel settore farmaceutico, magari le capiterà che c’è chi non è mai stato a Roma, ma tutti sanno esattamente dov’è Latina e pure Frosinone”, girando tra i capannoni e laboratori di queste terre non tropo lontane dalla Capitale, questa battuta viene ripetuta come un mantra, di questi tempi. Perché con le varianti che assediano il paese e lo spettro delle terapie intensive al collasso, tutti guardano con speranza al mondo della farmaceutica. E la farmaceutica, in Italia, è tutta qui. O quasi.

(reuters)

Il Lazio si sta rapidamente trasformando nel principale hub anti-Covid del paese, con aziende impegnate nella ricerca, nel confezionamento dei vaccini e nella produzione dei monoclonali, a cui guarda con fiducia l’Italia e che sul fronte della pandemia hanno assunto un ruolo strategico anche nel contesto globale. Tutto lungo un asse che va da Pomezia a Ferentino. Un centinaio di chilometri lungo i quali il lavoro di scienziati e imprenditori che hanno saputo riconvertire i siti produttivi alle nuove esigenze del mercato sta facendo la differenza. Non a caso il distretto farmaceutico del Lazio è il primo per export in Italia e la pandemia sembra destinarlo a un’ulteriore espansione.

L’ARMA CONTRO I RICOVERI

Arrivato il via libera da parte dell’Agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della salute, i monoclonali sono visti come la seconda arma potentissima nella battaglia contro il Covid-19. Dalle sperimentazioni compiute principalmente negli Usa, se somministrati nelle prime 72 ore dall’insorgere dei sintomi, riducono notevolmente i rischi e in particolare quello di finire ricoverati negli ospedali. Una rivoluzione nelle cure. E a produrre quegli anticorpi messi a punto dall’azienda statunitense Eli Lilly è proprio un’azienda di Latina, la Bsp Pharmaceuticals spa, fondata nel 2006 da Aldo Braca, ex manager del gruppo Bristol Myers Squibb, che ha realizzato lo stabilimento dove sorgeva l’azienda alimentare Tetra Pak, lungo la via Appia, dando attualmente lavoro a 800 persone, con un fatturato da 210 milioni di euro previsto per quest’anno, e attività concentrate per il 90% nel settore dell’oncologia innovativa. Un’eccellenza.

(ansa)

“Lavoriamo solo per l’export – sottolinea Braca – e tutti i nostri clienti sono in America e in Giappone. Quando le grandi aziende farmaceutiche stanno ultimando la fase della ricerca devono appoggiarsi a chi può occuparsi dello sviluppo della produzione di quei prodotti”. La Eli Lilly, che in passato con l’insulina ha già salvato le vite di tanti diabetici, a ottobre offrì la sperimentazione gratuita dei monoclonali anche all’Italia. Non ricevette alcuna risposta. Quegli anticorpi, usati ormai da mesi con successo in diversi Paesi, tra cui gli Usa, il Canada, Israele, l’Ungheria e la Germania, andavano prodotti da chi ha elevate specializzazioni. Ed ecco che a fine novembre il colosso di Indianapolis bussa alla Bsp.

Coronavirus Lazio, al via i vaccini per gli over 80. Dal 15 apre la Nuvola di Cecilia Gentile 07 Febbraio 2021

A Latina entrano subito in azione e, ricevuti gli anticorpi da uno stabilimento della Lilly in Irlanda, iniziano a formularli e a fare il frazionamento sterile su una linea completamente dedicata. L’operazione va subito segno e, prodotti i monoclonali, il bamlanivimab, vengono portati con i tir in Francia, in un secondo stabilimento della Lilly, per l’inscatolamento e infine vengono testati negli Stati Uniti, spedendoli poi ai Paesi che ne hanno fatta richiesta all’azienda americana.

Quando decide di impiegarli anche la Germania il mondo scientifico inizia a premere ed arriva l’ok pure dall’Italia. “Non avremo problemi a produrne altri”, assicura sempre Braca. “Abbiamo iniziato a studiare questi anticorpi a marzo, all’inizio della pandemia, ricevuti i primi campioni di sangue di pazienti guariti negli Usa, e lo abbiamo fatto stringendo un accordo con la società canadese AbCellera“, precisa l‘ingegnere Olivia Bacco della Eli Lilly, un colosso del settore farmaceutico che conta su quattro aziende impegnate nel fornire il principio attivo, in Irlanda, Danimarca, Stati Uniti d’America e Giappone e altrettante nella produzione, sempre negli Usa, in Francia e in Italia, con la Bsp.

Coronavirus, vaccino AstraZeneca: nel Lazio consegne a rilento. “Appena 20 mila dosi” di Cecilia Gentile 10 Febbraio 2021

Le forniture? “Questione di giorni, massimo di un paio di settimane. Poi molto dipenderà da come le autorità sanitarie si organizzeranno per somministrare gli anticorpi”, precisano dalla Lilly, che sta producendo anche un secondo anticorpo nello stabilimento della Amgen a Porto Rico. “La pandemia ha mostrato quanto il settore farmaceutico sia strategico, al pari di quello militare e dell’informazione”, ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, durante la visita alla Bsp dopo il via libera dato dal ministro Roberto Speranza ai monoclonali.

Un settore talmente strategico che sui monoclonali, sempre nel Lazio, non è impegnata soltanto Bsp. C’è un’altra filiera, tutta italiana, che sta cercando di mettere a punto i particolari anticorpi ed è quella messa su dalla Fondazione Toscana Life Sciences. Partendo dal sangue dei primi pazienti guariti allo Spallanzani di Roma, da 11 mesi a Siena sono impegnati a selezionare l’anticorpo e a produrlo è la Menarini di Pomezia.

Il Monoclonal Antibody Discovery Lab toscano, coordinato dal professor Rino Rappuoli, ha scelto il MAD0004J08, essendosi dimostrato per il team senese il monoclonale più potente contro il virus, valutando sia la capacità di legare la proteina spike e di inattivare il virus che la resa da un punto di vista dello sviluppo e produzione della terapia contro il Sars-CoV-2. E la Menarini di Pomezia, un altro gigante del settore farmaceutico, si sta occupando sia della produzione degli anticorpi destinati alla sperimentazione che di mettere a punto una rete parallela per produrre in larga scala, affinché, se non vi saranno problemi e arriverà il via libera anche a tali monoclonali, possano partire subito e garantire subito le necessarie forniture.

“Il farmaco è pronto per le prove cliniche e, con leggerissimo ritardo, dovrebbe essere a disposizione delle persone verso aprile-maggio”, ha dichiarato alla fine del mese scorso il professor Rappuoli. Ma anche sull’infialamento è fondamentale il Lazio. A occuparsene è infatti la Ibi Lorenzini di Aprilia, in provincia di Latina. L’Istituto biochimico italiano è un’azienda fondata oltre un secolo fa, nel 1918, dal professore Giovanni Lorenzini, da sempre impegnata sul fronte del farmaco etico, e attualmente diretta da Camilla Borghese Khevenhüller, nipote di Loredana Lorenzini.

L’immunità di gregge

Se le cure servono a limitare i danni del virus, per sconfiggerlo a livello mondiale le speranze sono rivolte ai vaccini. “Occorre accelerare per arrivare all’immunità di gregge. Continuano a spuntare varianti e dobbiamo correre”, continua a ripetere in questi giorni l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Ma proprio sui vaccini sempre il Lazio è al centro della battaglia fin dall’inizio della pandemia. Tornando a Pomezia, tra i primi a cercare un farmaco contro il Covid è stata infatti la Irbm Science Park spa, una società italiana fondata nel 2009 e negli ultimi mesi diventata particolarmente nota, impegnata nel settore della biotecnologia molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica, che già ha messo a punto il vaccino italiano anti-ebola, il cui brevetto è stato acquistato nel 2013 dalla società britannica Gsk. Gli esperti di Advent, la divisione di Irbm che si occupa di vaccini, hanno lavorato e continuano a lavorare senza sosta insieme allo Jenner Institute dell’università di Oxford.

Il vaccino frutto di tale attività è quello di AstraZeneca, a cui hanno dato l’autorizzazione sia l’Ema che l’Aifa. Si tratta di un medicinale che si basa sulla tecnica del “vettore virale”, ovvero sull’utilizzo di un virus simile a quello che si vuole prevenire ma non aggressivo, a cui si “incollano” le informazioni genetiche che si spera facciano scattare la risposta immunitaria dell’organismo. Non a caso l’Irbm è uno dei leader mondiali nella produzione di vettori virali. L’Italia ha prelazionato 40,38 milioni di dosi e tale prodotto dovrebbe portare a un’accelerazione della campagna vaccinale, affiancato a quello di Pfizer e Moderna, uno dei quali, in base a recenti dichiarazioni del commissario Domenico Arcuri, potrebbe iniziare ad essere prodotto sempre nel Lazio, in uno stabilimento già individuato dalla struttura commissariale.

Un vaccino che ha portato l’azienda di Pomezia anche a subire attacchi hacker oggetto di indagini. C’è poi il vaccino tutto italiano che sta mettendo a punto ReiThera. Secondo il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, alcune milioni di dosi dello stesso, sviluppato insieme allo Spallanzani dalla società presieduta da Antonella Folgori, potranno essere somministrate a partire da settembre se i test di sicurezza e di efficacia andranno bene, con le fasi 2 e 3 che dovrebbero concludersi a giugno.

Un vaccino da produrre nello stabilimento di ReiThera, a Castel Romano, tra Pomezia e Roma, ampliando l’azienda con un aumento di capitale reso possibile dall’acquisizione di una partecipazione del 30% del capitale stesso da parte di Invitalia e investendo in quello stabilimento 11,7 milioni di euro. E non è tutto. Nell’infialamento dei vaccini di AstraZeneca e di quello per cui attende l’autorizzazione Johnson&Johnson è infatti impegnata la Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, sotto la supervisione del general manager Barbara Sambuco.

La produzione dello Sputnik

La Catalent ha rilevato a gennaio dell’anno scorso lo stabilimento Bristol-Myers Squibb di Anagni e, assumendo anche altre cento persone, ha firmato l’accordo con AstraZeneca per produrre 5 milioni di flaconi su base mensile, in pratica 50 milioni di dosi al mese. Da vedere inoltre cosa accadrà con il vaccino Sanofi o con gli eventuali accordi tra Sanofi e Pfizer, per cui è da tempo pronto lo stabilimento Sanofi sempre ad Anagni. Per quanto riguarda infine i vaccini si sta preparando all’infialamento pure la Biomedica Foscama di Ferentino. “Non abbiamo ancora firmato dei contratti, ma abbiamo organizzato per tempo un reparto – assicura il presidente e amministratore delegato dell’azienda, Massimiliano Florio – e aiutare così l’Italia”.

Coronavirus, “Tra pochi giorni le prime forniture di monoclonali per l’Italia”. Martedì l’annuncio di Eli Lilly di Clemente Pistilli 05 Febbraio 2021

E un investimento non da poco, trattandosi di ben 10 milioni di euro. Del resto diversi vaccini sono in fase di sperimentazione, le aziende produttrici sono alla ricerca di chi può occuparsi del confezionamento e la Biomedica non si vuole far trovare impreparata. Anche chi produce il vaccino russo Sputnik del resto sta cercando dei partner nel Lazio. “Intendiamo assumere per l’infialamento altri 30-50 dipendenti. Al momento ne abbiamo 86 e abbiamo anche un altro stabilimento ad Anagni”, aggiunge Florio. Ma per produrre anziché confezionare i vaccini servono i bioreattori e su tale fronte si sta organizzando un’azienda di Anagni che collabora con Biomedica Foscama, la Acs Dobfar.

La chiave di volta

Quali sono gli elementi che stanno portando il Lazio a diventare hub dell’anti-Covid? La storia del distretto farmaceutico affonda le radici negli anni ’70, con la Cassa del Mezzogiorno. Finite determinate forme di sostegno alle industrie, diventato più economico investire in altri Paesi e scaduti diversi brevetti, è poi avvenuta una vera e propria fuga di multinazionali. Ma ecco il particolare che sta facendo fare a quell’asse tra Pomezia e Ferentino la differenza: chi è rimasto e gli imprenditori che hanno acquisito vecchi impianti hanno saputo innovare, specializzarsi e farsi apprezzare soprattutto all’estero. “Se a New York parla con chi è impegnato nel settore farmaceutico, magari le capiterà che c’è chi non è mai stato a Roma, ma tutti sanno esattamente dov’è Latina e pure Frosinone”…

“Oggi siamo la prima regione italiana per export – afferma con giusto orgoglio Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e presidente e AD di Janssen Italia, del gruppo Johnson&Johnson – con un valore di 13 miliardi, seguiti dalla Lombardia, che è la regione industriale per eccellenza”.

Coronavirus, “Tra pochi giorni le prime forniture di monoclonali per l’Italia”. Martedì l’annuncio di Eli Lilly di Clemente Pistilli 05 Febbraio 2021

Nel dettaglio il Lazio è appunto la prima regione per incidenza sul totale dell’export manifatturiero, con il 50% del totale, e per valore dello stesso (13,3 miliardi, il 41% del totale farmaceutico), mentre la Lombardia non va oltre i 7,6 miliardi. Sempre il Lazio è poi la seconda regione per presenza farmaceutica, con ben 60 aziende presenti sul territorio, con circa 13.600 addetti e circa 16mila nell’indotto. Sul fronte dell’export a Latina quello farmaceutico pesa per l’86%, a Frosinone e Rieti per il 69% e a Roma per il 5,3%. Le nuove produzioni hanno fatto decollare il distretto. I fattori determinanti per la crescita del settore, negli ultimi cinque anni, secondo Farmindustria sono stati per il 21% rappresentati dai nuovi prodotti, per il 32% dalla crescita di produzioni già realizzate in Italia e per il 47% dall’attrazione in Italia di produzioni prima realizzate in altri Paesi. Insomma una delocalizzazione al contrario.

Con aziende che, alla luce della risposta data alla pandemia, possono ulteriormente espadersi. “Nei momenti di difficoltà si vede cosa può essere strategico per il Paese – evidenzia il presidente Scaccabarozzi – a abbiamo visto durante durante la prima fase della pandemia che mancavano tante cose, partendo dai dispositiviti medici, perché fino a quel momento l’Italia, con gare a ribasso, magari andava ad acquistare nei Paesi asiatici tali prodotti, rendendo insostenibile produrli sul nostro territorio. I farmaci però non sono mancati, nel Paese abbiamo una presenza industriale molto forte, siamo i primi in Europa, e credo che in questi mesi sia appunto venuto fuori molto chiaramente che il settore è strategico, con ampie possibilità di crescita nell’export”.

(ansa)

Ma cosa serve al Lazio per poter far crescere ulteriormente il distretto? Il numero uno di Farmindustria non ha dubbi: “Servono collaborazioni tra pubblico e privato, affinché l’industria non scappi come è accaduto con qualche multinazionale che non ne poteva più di questo Paese. Noi del resto possiamo svilupparci nell’innovazione, ma l’Italia non può essere ostile al nostro settore come è stato in passato, considerando la farmaceutica come un bancomat con sistemi di remunerazione penalizzanti rispetto ad altri Paesi europei”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest