Lazio-Parma 1-0: i ducali prendono i pali, Immobile segna al 95′

ROMA – Quando sembrava ormai tutto perduto, ci ha pensato il solito Ciro Immobile a tenere accesa la fiammella della Champions. La Lazio vince una partita in cui non avrebbe meritato di portare a casa il bottino pieno, a cospetto di un Parma che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che gioca con grande personalità nonostante l’inesperienza di molti giocatori schierati da D’Aversa. Anzi, sono i gialloblù che alla fine creano più pericoli, colpendo due legni nella ripresa, l’ultimo pochi secondi prima che Immobile decida la gara dell’Olimpico quando i cinque minuti di recupero sono praticamente scaduti. Il perfetto emblema della stagione nera degli emiliani.

Il turn-over di Inzaghi

Inzaghi pensa al derby di sabato sera e sceglie di fare un po’ di turn-over: partono dalla panchina Marusic e Correa, al loro posto Patric e Muriqi. Ma, vista anche l’assenza di Milinkovic-Savic (frattura al setto nasale, si proverà a recuperarlo per la Roma), la Lazio parte a ritmi bassissimi. Il Parma ormai retrocesso e reduce da sei sconfitte consecutive non ci sta a recitare ancora una volta la parte della vittima sacrificale e si chiude con ordine, mettendo pressione ai biancocelesti in avvio di manovra. Ne viene fuori un inizio sonnolento: la prima occasione è per Luis Alberto al 9’, ma il tiro a giro dello spagnolo non trova l’angolino.

Tutto passa da Luis Alberto

E’ lo spagnolo con il numero 10 a decidere le sorti della sua squadra: quando si accende, per il Parma sono dolori. Anche perché l’intesa tra Immobile e Muriqi proprio non funziona: l’attaccante kosovaro ha più di una possibilità per tornare al gol che gli manca dal 31 gennaio (l’unico in campionato) ma è spesso lento e impacciato. All’ennesima palla buttata dai suoi, poco prima della mezz’ora, Inzaghi mostra tutto il suo disappunto allargando le braccia. E la plateale lamentela del tecnico serve forse a scuotere i suoi ragazzi. Dopo un paio di prove generali, sull’asse Luis Alberto-Immobile nasce la più grande occasione del primo tempo, purtroppo per i tifosi della Lazio a ruoli invertiti: al 32’ Ciro fa il rifinitore e chiude il triangolo con un delizioso scavetto che smarca davanti a Sepe il compagno. Ma lo spagnolo non ha la freddezza del numero 17 e il suo tiro potente sbatte sulla traversa. Nell’ultimo quarto d’ora i biancocelesti chiudono il Parma nella propria metà campo senza però creare altre palle gol nitide. Poco prima dello scoccare del 45’ ci pensa allora Gagliolo, che con un maldestro retropassaggio di petto libera Muriqi davanti a Sepe: ma l’ex Fenerbahce è ancora poco reattivo e perde l’occasione. Si va allora a riposo sullo 0-0.

Il Parma che non ti aspetti

I due allenatori scelgono di non fare cambi all’intervallo e la ripresa parte con una Lazio di nuovo propositiva: al 3’ è ancora Muriqi ad avere la palla buona, ma il suo destro viene respinto bene da Sepe. Poi arriva la svolta, anzi no: il giovane arbitro Dionisi fischia il rigore per il fallo di Gagliolo su Lazzari, ma dalla sala Var gli viene fatto notare che il contatto è avvenuto fuori area. Decisione rettificata e che praticamente spegne l’interruttore della Lazio. Il Parma ne approfitta e inizia a creare pericoli: al 10’ l’ottimo Brunetta cerca il bis dopo il gol all’Atalanta ma il suo tiro deviato da un difensore si infrange sul palo, poi Strakosha è reattivo sull’accorrente Gagliolo. Inzaghi capisce che è il momento di dare una scossa e al 13’ opera un triplo cambio: dentro Luiz Felipe, Escalante e Correa per Radu, Cataldi e Muriqi, che non la prende affatto bene. Ma le sostituzioni non cambiano l’inerzia del match: Luis Alberto scompare dal gioco e i biancocelesti provano a sfondare quasi solo centralmente, andando puntualmente a sbattere contro il muro eretto dall’attenta difesa del Parma.

Tutto in un minuto

A 11 minuti dal termine, Inzaghi si gioca anche la carta del rientrante Caicedo: l’ecuadoriano entra per Patric, andando a far coppia con Immobile in un 4-3-1-2 ultraoffensivo con Luis Alberto mezz’ala e Correa trequartista. Ma nonostante il sovraffollamento di attaccanti, l’unica parata impegnativa di Sepe resta quella sul tiro di Muriqi in avvio di secondo tempo. Con una Lazio senza idee e un Parma che controlla ordinatamente, la partita sembra trascinarsi verso lo 0-0. Ma nell’ultimo dei cinque minuti di recupero accade l’impensabile: il Parma si spinge in avanti e va a un passo dal gol della vittoria con Hernani, il cui tiro preciso dal limite viene deviato sul palo da un’ottima parata di Strakosha. Nemmeno il tempo per D’Aversa di imprecare che Lazzari lancia il pallone dell’ultima speranza: Immobile lo addomestica, poi approfitta di un incredibile doppio flipper dei difensori del Parma che si tirano la palla addosso e gliela riconsegnano in area di rigore. Un invito che il numero 17 raccoglie ben volentieri, scagliando uno dei suoi tiri potenti e precisi su cui Sepe non può nulla. Finisce 1-0, la Lazio tiene il passo delle avversarie tutte vincenti e si proietta al meglio al derby. Che potrà dire l’ultima parola sulle ambizioni Champions dei ragazzi di Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (34’ st Caicedo), Acerbi, Radu (12’ st Luiz Felipe); Lazzari, Parolo (28’ st Akpa Akpro), Cataldi (12’ st Escalante), Luis Alberto, Fares; Muriqi (12’ st Correa), Immobile. All. Inzaghi.

PARMA: Sepe; Dierckx, Bani (39’ st Osorio), Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm (39’ st Grassi), Gagliolo (17’ st Laurini); Brunetta (39’ st Traore), Pellè (28’ st Cornelius). All. D’Aversa.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila.

RETI: 50’ st Immobile.

RECUPERO: 2’ e 5’.

NOTE: ammoniti Brunetta, Gagliolo, Hernani.





