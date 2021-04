Lazio, processo tamponi: 12 mesi di squalifica in appello per Lotito

La Corte Federale d’Appello, riunita oggi a Roma per esaminare il ”caso” tamponi legato alla Lazio, ha accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e ha squalificato per 12 mesi il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il lega della Lazio, Gian Michele Gentile, si è detto “sorpreso. Aspettiamo di leggere le motivazioni, ma siamo pronti a procedere davanti al giudice superiore”.

Lazio, caso tamponi: 150 mila euro di multa al club, 7 mesi di inibizione a Lotito di Giulio Cardone 26 Marzo 2021

Lotito, era stato inibito nel processo sportivo di primo grado per sette mesi per la vicenda della presunta violazione dei protocolli Covid. In appello, sono state confermate le inibizioni di 12 mesi ciascuno per i due medici del club, Ivo Pulcini e Fabio Rodia (r, mentre la multa alla Lazio è stata innalzata da 150 mila a 200 mila euro.

Di fronte alla Corte d’appello a Sezioni unite. presieduta da Mario Luigi Torsello, Lotito aveva fatto ricorso per chiedere la piena assoluzione dalle accuse di mancato controllo nell’applicazione del protocollo anti-Covid relativamente al periodo tra il 28 ottobre e l’8 novembre a seguito di presunte positività al coronavirus riscontrate in diversi giocatori.