Lazio-Sampdoria 1-0: Luis Alberto lancia i biancocelesti al quarto posto

ROMA – La Lazio riprende a correre dopo lo stop di San Siro contro l’Inter. All’Olimpico, in uno degli anticipi della 23/a giornata, la squadra di Inzaghi si impone 1-0 sulla Sampdoria di Ranieri grazie a un gol nel primo tempo di Luis Alberto. Un successo sofferto che permette ai biancoceleste di salire momentaneamente al quarto posto in attesa di vedere in azione la Juventus. Alla squadra blucerchiata non basta una prova generosa per evitare la sconfitta.

La cronaca della gara

Difesa obbligata per Inzaghi

Problemi in difesa per Inzaghi che, con Hoedt squalificato e Radu alle prese con problemi muscolari può contare solo su Patric, Acerbi e Musacchio. A centrocampo, vista l’assenza di Lazzari (squalificato), ritrova spazio dal 1′ dopo oltre un anno Lulic. Davanti Correa preferito a Muriqi al fianco di Ciro Immobile. Ranieri, invece, in attacco ritrova Gabbiadini, ma in campo titolare c’è Keita Balde al fianco di Quagliarella. In difesa c’è spazio sia per Yoshida che per Ferrari, conferme per Candreva con Ramirez alle spalle delle due punte.

Luis Alberto sblocca la Lazio

Partenza lenta all’Olimpico con la Sampdoria che chiude bene su ogni tentativo d’attacco della Lazio. Al 22′, però, il primo tiro in porta della squadra di Inzaghi è più di un allarme per la formazione ospite. Audero vola a deviare un tentativo a giro di Luis Alberto. La sfida tra i due si rinnova 2′ più tardi e questa volta lo spagnolo non sbaglia: gran destro sul secondo palo dove il portiere non può arrivare. La Samp accusa il colpo, la Lazio spinge e va a un passo dal raddoppio per ben due volte con Immobile. Il capitano biancoceleste, oggi 31enne, prima spara alto a pochi passi dalla porta, poi aggiusta la mira, ma trova Audero a negargli la gioia del gol. 60″ più tardi ci prova Marusic da fuori, questa volta il numero 1 blucerchiato blocca centralmente. Negli ultimi minuti l’undici di Ranieri alza nuovamente il baricentro e dà segnali di ripresa in vista del secondo tempo: l’occasione migliore capita sul destro di Quagliarella dopo uno sciagurato tentativo di Acerbi di evitare l’angolo, ma la sua conclusione termina altissima.

Il cuore non basta alla Sampdoria

La Sampdoria entra nella ripresa con lo stesso spirito con cui ha chiuso il primo tempo. Così dopo 9′ è degli ospiti la prima palla gol: Augello supera Marusic sulla sinistra, entra in area e dal fondo crossa sul primo palo per Quagliarella che di testa non trova la porta. Meno di dieci minuti dopo Reina esce a vuoto su un traversone dalla destra di Candreva, ma Jankto (pessima la sua gara), subentrato a Gaston Ramirez a inizio ripresa, manda sul fondo a porta vuota. Azione fotocopia dall’altra parte del campo dove il neo-entrato Muriqi, servito in area da Marusic, sbaglia clamorosamente il tap-in vincente a pochi passi dalla linea di porta. La Sampdoria insiste e col passare dei minuti chiude la Lazio nella propria metà campo. La pressione doriana è continua e asfissiante, ma mai realmente pericolosa: Reina di fatto in 90′ si è limitato all’ordinaria amministrazione. Nel finale, con i blucerchiati sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, Milinkovic-Savic ruba un pallone nella trequarti avversaria, si invola a tu per tu con Audero, ma sbaglia tutto nel tentativo di servire sul secondo palo Muriqi, Colley si rifugia in angolo. E’ l’ultima grande emozione di un match in cui la Lazio raccoglie il massimo col minimo sforzo, in attesa del big match di Champions contro il Bayern Monaco campione in carica.

LAZIO-SAMPDORIA 1-0 (1-0)

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva (63′ Escalante), Luis Alberto (63′ Muriqi), Lulic (56′ Fares); Correa (56′ Akpa Akpro), Immobile (86′ Caicedo). A disposizione: Alia, Pereira, Armini, Parolo, Cataldi. Allenatore: Inzaghi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Yoshida (46′ Bereszynski), Colley; Candreva, Silva, Ekdal, Augello; Ramirez (46′ Jankto); Quagliarella, Keita (67′ Damsgaard). A disposizione: Ravaglia, Letica, Verre, Torregrossa, Askildsen, Regini, Tonelli, Gabbiadini, Léris. Allenatore: Ranieri

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 24′ Luis Alberto (L)

NOTE: Ammoniti: Lulic, Marusic, Escalante, Patric (L); Silva, Ekdal, Colley (S). Recupero: 1′ – 4′





