Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid. L’annuncio della moglie: “Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene e in isolamento”

ROMA. “Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Covid. Stiamo bene e in isolamento, un abbraccio”. Questo il messaggio con cui Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi, ha dato la notizia sui social della positività del tecnico della Lazio, che lunedì ha festeggiato il 45esimo compleanno. Inzaghi sta bene, è asintomatico, ma sarà costretto a lasciare la sua Lazio nel momento clou della corsa Champions.

A comunicare la notizia, la società biancoceleste attraverso la seguente nota ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”. La squadra è in bolla.

C’è apprensione ora a Formello per il prossimo giro di tamponi che il gruppo squadra effettuerà venerdì, a due giorni dalla trasferta di Verona. Tra i giocatori, sono pochi quelli che non hanno contratto il Covid in passato. Intanto sicuramente Inzaghi salterà la partita con l’Hellas, che dovrà rinunciare anche al proprio di tecnico, perché Juric è stato squalificato.