Le Borse di oggi, 12 aprile. Listini deboli, Powell: “Riapertura troppo veloce è un rischio per l’economia”

MILANO – Seduta debole per i mercati alla riapertura settimanale. Milano è tra le migliori e riesce ad archiviare la seduta con un guadagno dello 0,11%. Londra cede lo 0,4%, Parigi sale dello 0,05% e Francoforte dello 0,08%. A Piazza Affari la protagonista di giornata è Diasorin, che guadagna oltre nove punti dopo la maxi acquisizione negli Usa da 1,8 miliardi di dollari. Sprint a Parigi per Veolia e Suez, dopo l’accordo sulla fusione raggiunto tra i due colossi.

Anche Wall Street – reduce da tre settimane consecutive di bilancio positivo – è in flessione, con il Dow Jones che alla chiusura degli scambi europei cede lo 0,15% e il Nasdaq in calo frazionale.

Gli investitori, che guardano sempre al fronte pandemico per valutare la forza della ripresa, si avvicinano anche a una fase cruciale di pubblicazione deci conti economici finanziari del primo trimestre dell’anno. I trader hanno poi registrato le parole domenicali di Jerome Powell: il numero uno della Fed ha avvertito che il virus è ancora un rischio per l’economia: non bisogna riaprire troppo in fretta e comunque la Federal Reserve sosterrà l’economia fino alla completa ripresa.

In mattinata, le Borse asiatiche hanno terminato gli scambi in calo. Tokyo ha perso lo 0,77%, Hong Kong lo 0,98%, Shanghai l’1,09%. Nonostante la maximulta dell’Antitrust cinese, il titolo di Alibaba è balzato del 7%: il mercato festeggia l’imposizione come una rottura dell’impasse che si era creato tra regolatori e gruppo tecnologico di Jack Ma.

Sul fronte valutario, l’euro chiude in lieve rialo a 1,191 dollari. Il rendimento dei Treasury americani si è alzato dopo i dati superiori alle aspettative sui prezzi alla produzione, che sono tornati a mettere sul tavolo la possibilità di una inflazione accelerata. Sul punto dei prezzi, sempre Powell ha ribadito: “La Federal Reserve è d’accordo che l’inflazione degli Stati Uniti superi in modo moderato la soglia del 2% per un po’ di tempo, ma non vuole che il superamento sia significativo, riportando l’economia Usa ai ‘brutti e vecchi giorni dell’inflazione'”. In evidenza il Bitcoin, che supera quota 61 mila dollari e si porta nei pressi dei massimi storici in vista della quotazione di Coinbase del prossimo 14 aprile. Lo spread tra Btp e Bund è stabile intorno a 103 punti base.

I prezzi del petrolio si portano in rialzo negli Usa, sulle speranze che con la stagione stiva salga la domanda di carburante negli Stati Uniti: sulla piazza americana le quotazioni avanzano dell’1,11% a 59,99 dollari al barile.





