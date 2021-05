Le Borse di oggi, 25 maggio 2021. Delude la crescita tedesca. Listini Ue in cauto rialzo

Pubblicità

MILANO – Ore 10:00. Andamento in cauto rialzo per le Borse europee, all’indomani di una seduta poco mossa caratterizzata sempre da una parte dalla speranza per la ripartenza economica e dall’altra sul timore di surriscaldamento dell’inflazione. Se gli Stati Uniti stanno vivendo una ripresa robusta, però, i dati che arrivano dalla Germania dicono ancora di una certa fragilità in Europa. Il Pil tedesco è stato infatti rivisto al ribasso rispetto alle stime, a -1,8% congiunturale nel primo trimestre e -3,1% su anno. Le stime preliminari segnavano un calo leggermente più contenuto, rispettivamente di -1,7% e -3%.

Nelle prime battute di scambi, Londra è debole poco sotto la parità mentre Francoforte sale dello 0,72% e Parigi guadagna lo 0,1%. Milano aggiunge lo 0,35% con le banche in buona posizione.

Ieri sera, Wall Street ha chiuso in buon rialzo con il Dow Jones in progresso dello 0,54% e il Nasdaq, forte della corsa dei titoli tecnologici, in positivo dell’1,41%. Oggi i future sugli indici americani sono stabili.

Il Bitcoin torna protagonista con Musk

Dopo le montagne russe delle ultime sedute, la regina delle criptovalute torna a muoversi al passo di Elon Musk, fondatore e ceo di Tesla, che ha pubblicato un nuovo tweet sul Bitcoin, che stavolta ha fatto salire le quotazioni della moneta digitale. “Ho parlato con alcuni miner del Bitcoin del Nord America – ha scritto – che si sono impegnati a pubblicare i dati attuali e pianificati relativi all’utilizzo delle energie rinnovabili”. Musk ha aggiunto che “si tratta di qualcosa di potenzialmente promettente”. Proprio le critiche sulla insostenibilità energetica della blockchain avevano rappresentato l’ultimo colpo alla quotazione del Bitcoin che, forte anche dell’assist arrivato da Ray Dalio, è invece balzato di oltre il 17% dopo il nuovo tweet di Musk, superando quota 39.500 dollari. Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, in un’intervista concessa a CoinDesk ha affermato che si va verso un futuro inflazionistico in cui “i contanti sono spazzatura”: motivo per cui, ha sottolineato, preferirebbe “avere Bitcoin piuttosto che obbligazioni”. Un tempo scettico sulle criptovalute, Dalio ha ammesso di possedere ‘alcuni’ bitcoin nel suo wallet. Nella prima mattinata italiana, così, la regina delle criptovalute sale del 10% circa a 38.525 dollari, mentre l’Ethereum segna un rally superiore al 23% a 2.586 dollari.

L’euro resta sopra quota 1,22 dollari in avvio di giornata. A indebolire il biglietto verde, la posizione degli investitori che appaiono più convinti dalle dichiarazioni della Fed secondo cui è probabile che un aumento dell’inflazione sia solo temporaneo. La moneta unica viene scambiata a 1,2228 dollari e 133 yen. Dollaro/yen a 108,76. Da segnalare lo yuan che si rafforza sul dollaro e va sotto quota 6,4 per la prima volta da giugno 2018. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si conferma poco mosso in area 115 punti base, con il decennale italiano che rende l’1%.

Tra le materie prime, infine, è poco mosso il prezzo del petrolio nei primi scambi della giornata. Il Wti del Texas passa di mano a 66 dollari al barile (-0,05%) mentre il Brent del Mare del Nord quota 68,5 dollari (-0,09%). Prezzo dell’oro in lieve calo: il metallo con consegna immediata cede lo 0,3% a 1875 dollari l’oncia.





