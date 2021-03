Le Borse migliorano dopo la Bce, lo spread scende verso 90 punti base

Pubblicità

MILANO – Ore 14:30. La Bce ha deciso di tenere i tassi invariati ma ha annunciato un incremento del ritmo degli acquisti di titoli nel piano Pepp, nell’evento più atteso dai mercati finanziari. Le Borse europee hanno reagito migliorando in terreno positivo, dopo il rally delle azioni cinesi che a sua volta ha seguito la chiusura positiva di Wall Street. Anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha accolto positivamente le indicazioni di Francoforte e si è ristretto sotto quota 95 punti base.

La rilevazione dell’inflazione americana di ieri pomeriggio ha per il momento placato i timori su un surriscaldamento immediato dei prezzi Usa, il tema che sta dominando i mercati e circa il quale si aspettano indicazioni dall’Eurotower. La prospettiva di ripartenza economica insieme al maxi-piano da 1.900 miliardi di dollari appena lanciato da Biden hanno fatto risalire i rendimenti dei titoli di Stato: il mercato torna a vedere all’orizzonte una mossa restrittiva da parte della Fed per non alzare troppo la temperatura. “A dispetto della situazione pandemica ancora problematica, l’attesa accelerazione dell’economia mondiale prevista in primavera potrebbe essere anticipata di un paio di mesi”, ragiona Massimiliano Schena, direttore investimenti di Symphonia Sgr. “Il maxi stimolo fiscale da 1,9 trilioni di dollari ed il tentativo di surriscaldare l’economia americana da parte dei policymakers sembra ben avviato e certamente supporta la divergenza della linea di politica monetaria della Fed rispetto alle altre Banche Centrali più accomodanti”.

La risposta della Bce a questa situazione e le parole della presidente Lagarde erano per questo assai attese. Le Borse europee, reduci da tre sedute positive che hanno portato Piazza Affari ai massimi da inizio 2020, sono migliorate dopo le indicazioni dell’Eurotower. Milano segna così un guadagno dell’1 per cento con Pirelli in evidenza dopo i conti e Telecom tra le migliori. Sotto i riflettori anche le Generali, che hanno annunciato i risultati e il dividendo. Risalgono anche le altre Piazze: Londra torna sulla parità, Francoforte gira in positivo dello 0,25% mentre Parigi sale dello 0,3%.

Come detto, lo spread tra Btp e Bund cala a 92 punti base dopo che stazionava in area 97. Il rendimento del decennale italiano scende dallo 0,65 allo 0,6 per cento. Intanto il Tesoro ha registrato un balzo dei rendimenti nelle due aste odierne in cui ha collocato 8 miliardi in Btp a 3 e 7 anni. Nell’asta di titoli in scadenza ad aprile 2024 sono stati collocati 5 miliardi a fronte di una domanda di 7 miliardi e un rendimento lordo salito a -0,22% con un aumento di 12 punti base rispetto all’asta dello scorso 11 febbraio. Nell’asta di titoli in scadenza a marzo 2028, invece sono stati collocati 3 miliardi di Btp con una domanda di 4,58 miliardi e un rendimento salito di 13 punti allo 0,31%.

Più convinzione in Asia: questa mattina, la Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo dello 0,6%, ancor meglio i listini di Shanghai – che balza di oltre 2 punti percentuali – e Hong Kong che guadagna l’1,3 per cento. A Wall Street, i future sul Nasdaq sono di nuovo in positivo.

Tra i dati di giornata, Federmeccanica mette in luce il crollo della produzione dell’industria metalmeccanica, in calo del 13,4% rispetto al 2019 , un calo più forte rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti.

Dopo tre sedute in calo, il petrolio cerca di recuperare terreno: i future del Wti aprile, comunque poco mossi salgono dello 0,42% a 64,71 dollari al barile, mentre quelli del Brent maggio crescono dello 0,31% a 68,11 dollari.

L’euro apre sopra quota 1,19 dollari, non lontano dal minimo di tre mesi toccato la scorsa settimana: la moneta unica passa di mano a 1,1922 dollari e 129,64 yen. Su dollaro/yen a 108,75. Il Bitcoin è in calo a 55.380 dollari.





