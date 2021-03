Le Borse recuperano dopo la scossa Archegos. Treasury Usa ai massimi da 14 mesi

Pubblicità

MILANO – Ore 15:50. Le Borse mondiali recuperano terreno dopo la scossa di ieri legata al default dell’hedge fund Archegos. Gli indici europei trattano in positivo, ma a metà giornata limano i guadagni: Milano sale dello 0,6%, Londra dello 0,16%. Più convinte Francoforte che cresce dello 0,95% e Parigi in rialzo dello 0,82%.

In Asia i listini si sono mossi in positivo, con Tokyo che ha concluso gli scambi a +0,16%, con il titolo della banca nipponica Nomura, fortemente esposto sul crac del fondo Usa, che ha chiuso a -0,56% dopo lo storico -16,3% messo a segno ieri. Chiusura mista ieri per gli indici a Wall Street, con il Dow Jones in salita dello 0,3%, il Nasdaq giù dello 0,6% e l’S&P500 dello 0,08%. Oggi i future sulla Borsa americana fluttuano sulla parità.

L’euro apre sotto quota 1,18 dollari avvicinandosi mentre non si arresta la salita dei rendimenti Usa, cresciuti fino all’1,76%, ai massimi da 14 mesi sulle scia delle aspettative di un brusco rialzo dell’inflazione legato a una ripartenza dell’economia più robusta delle attese. La moneta europea passa di mano a 1,1764 dollari e 129,36 yen mentre il cambio dollaro Dollaro/yen è a 109,95.

In lieve discesa lo spread. Il differenziale Btp/Bund parte da quota 96 punti con il rendimento del titolo decennale allo 0,67%. Il Tesoro, che ieri ha presentato la nuova operazione Btp Futura, ha assegnato in asta Btp a 5 anni per 4 miliardi, con rendimento lordo in calo allo 0,05%, a fronte di una richiesta di oltre 5,3 miliardi. Fa il pieno anche l’asta del Btp a 10 anni, assegnati per 3 miliardi, con rendimento in salita allo 0,72%, a fronte di una richiesta di oltre 4,2 miliardi. Assegnato interamente, infine, anche l’importo massimo offerto per il Ccteu 6 anni: 1,5 miliardi con rendimento a -0,08 per cento.

Dal Fondo Monetario arriva invece un plauso all’Italia alla risposta dell’Italia alla crisi pandemica. “La risposta dell’Italia alla pandemia è stata in via generale efficace ad attenuare l’impatto della crisi sanitaria sulla popolazione e sull’economia”, scrive il fondo nello statement sull’Article IV sull’Italia, in cui si stima anche per il 2021 una crescita del 4,7%. “Il passo delle vaccinazione – scrive ancora il Fondo Monetario – dovrebbe essere accelerato e le misure a sostegno dovrebbero essere ridotte gradualmente quando la crisi sanitaria si affievolirà e la ripresa economica prenderà piede. Gli stimoli saranno necessari anche dopo che la crisi sanitaria sarà finita, per limitare le cicatrici sul mercato del lavoro e sul capitale sociale e per costruire un’economia più verde, intelligente e giusta”.

I prezzi del petrolio sono in calo, dopo la riapertura del canale di Suez e in attesa della riunione dell’Opec+ di giovedì prossimo. Sui prezzi pesa il rialzo del dollaro. Sul circuito elettronico i future sul Light crude Wti cedono dello 0,7% a 61,11 dollari e quelli sul Brent arretrano dello 0,5% a 64,64 dollari. Poichè il prezzo del greggio è in dollari, un biglietto verde più forte rende la merce più costosa per i detentori di altre valute. In vista della riumione del primo aprile l’Arabia Saudita è pronta a sostenere l’estensione dei tagli del petrolio da parte dell’Opec e dei suoi alleati a maggio e giugno ed è anche pronta a estendere i propri tagli volontari per aumentare i prezzi del petrolio. Anche la Russia si starebbe orientando in questo senso.





