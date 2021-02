Le Borse Ue migliorano con la manifattura più forte del previsto. Il petrolio ferma la corsa

Pubblicità

MILANO – Ore 11:30. listini europei migliorano grazie agli indici Pmi nell’ultima seduta di una settimana caratterizzata dall’attenzione degli investitori per la crescita dei rendimenti dei titoli di Stato, in una prospettiva reflazionistica che si è accompagnata a una impennata dei prezzi del petrolio. Il barile però nelle ultime ore ha limato qualche posizione.

Le Borse europee migliorano durante la seduta della mattinata mentre sono incerti i future sugli scambi americani. Milano gira in rialzo dello 0,1% con l’Eni sotto i riflettori per la diffusione dei conti del 2020. Protagonista Leonardo sulle voci di Ipo della controllata Drs. Anche le altre Piazze del Vecchio continente migliorano: Londra passa in frazionale rialzo, Francoforte sale dello 0,5% e Parigi aggiunge lo 0,5%.

Questa mattina si è conclusa la terza seduta consecutiva al ribasso per la Borsa di Tokyo che sulla scia del calo registrato a Wall Street (-0,38% per il Dow) ha continuato a registrare prese di beneficio dopo i forti progressi di avvio di ottava. L’indice Nikkei dei 225 titoli guida ha chiuso a 30.017,92 punti in calo dello 0,72% ma ha tenuto l’importante soglia psicologica dei 30mila punti che lunedì scorso avevano consentito alla principale piazza asiatica di toccare i massimi dal 1990. Il bilancio della settimana è comunque positivo, con un progresso dell’1,7% dopo la forte corsa delle prime due sedute dell’ottava. L’indice Topix del listino principale ha chiuso in calo dello 0,67% a 1.928,95 punti. Contrastate le altre Borse asiatiche con Hong Kong in calo dello 0,3% e Shanghai in positivo dello 0,5%.

Tra le valute, l’euro tocca gli 1,21 dollari e poi plana a quota 1,2094 mentre vola la sterlina. A frenare il biglietto verde ci hanno pensato i dati del mercato del lavoro Usa. I sui nuovi sussidi di disoccupazione settimanali, ieri sono saliti a sorpresa a 861.000 unità, interrompendo una recente tendenza al ribasso. La sterlina è rimasta per lo più invariata a 1,3970 dopo un balzo fino a un top dall’aprile 2018 a 1,3986 dollari, trainata dalla velocità delle vaccinazioni nel Regno Unito.

Il movimento di risalita dei rendimenti sovrani ha coinvolto anche il Btp, con il decennale che si è portato allo 0,65% dai recenti minimi dello 0,42%. Nell’ultima seduta, però, si è allargata la distanza con gli omologhi tedeschi e lo spread è così tornato a un passo da quota 100: oggi si presenta poco mosso a quota 97 punti.

A febbraio l’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona si è portato a 57,7 punti dai 54,8 di gennaio: si tratta del massimo da 36 mesi. Secondo Ihs Markit la produzione manifatturiera ha accelerato al ritmo più alto dallo scorso mese di ottobre ed è il secondo incremento più rapido negli ultimi tre anni sostenuto dall’impennata di nuovi ordini. L’indice composito della zona euro, però, resta sotto il livello di 50 a febbraio (48,1), sebbene in recupero rispetto a gennaio (47,8), pagando dazio all’andamento dei servizi, con l’indice pmi che lo misura ai minimi da tre mesi. In Italia, l’Istat ha tracciato una ripresa dell’inflazione con un +0,7% a gennaio rispetto al mese precedente.

Come accennato, i prezzi del petrolio si sono mossi in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti torna sotto i 60 dollari al barile a 59,82 dollari a fronte del valore di 60.52 dollari di ieri sera. Ad incidere l’annuncio degli Usa dell’intenzione di avviare colloqui con l’Iran e il cessato maltempo in Texas. Anche il Brent scende, perdendo lo 0,89% a 63,32 dollari al barile.

Anche le quotazioni dell’oro hanno pagato il conto di un possibile rialzo dell’inflazione equindi dei rendimenti. Oggi si sono mosse ancora in leggero calo sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata passa di mano a 1.772 dollari l’oncia cedendo lo 0,1%.





