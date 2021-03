Le chat e gli scambi di favore, la prima volta di Luca Palamara dinanzi al Csm: “Ho risposto ma ho la consegna di non parlare”

Pubblicità

È stata la sua prima volta dinanzi al Consiglio superiore da quando è stato radiato dall’ordine giudiziario, ed è imputato a Perugia. Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), ex consigliere del Csm, e già pm a Roma e leader di Unicost, ha varcato la soglia del Palazzo dei Marescialli poco prima delle 9.

E’ stato ‘audito’ in Prima commissione, presidente Elisabetta Chinaglia – competente per i procedimenti per incompatibilità delle toghe – che da circa un anno sta esaminando il contenuto delle chat di Palamara con una vasta platea di colleghi, acquisite agli atti dell’inchiesta di Perugia. È il “materiale” che ha scosso la magistratura italiana, squarciato il velo su accordi sottobanco e rivelato il sistema di relazioni, oltre che di favori e scambi con il mondo politico-istituzionale, gestito dall’ex vertice dell’Anm . E che ha gettato ombre inquietanti sul gioco delle correnti e i criteri per le progressioni di carriere dei giudici: di ogni area politica.

All’uscita di Palazzo dei Marescialli Palamara ha confermato: “Mi sono state rivolte domande sulle chat e non solo, ma ho la consegna di non parlare. Mi attengo quindi a questo impegno”, ha detto incalzato dai giornalisti.

Un centinaio i nomi emersi, ma sono poco più di venti i magistrati che sono sotto procedimento disciplinare e rischiano, all’esito dei lavori della prima commissione, il trasferimento. L’audizione di Palamara, ufficializzata ieri per oggi, e sulla quale i radicali hanno chiesto con forza l’udienza pubblica, segue di tre giorni quella – sempre in Prima commissione – di Raffaele Cantone, per il quale si ipotizzava l’apertura di una pratica a tutela dopo illazioni e accuse mosse da alcuni quotidiani. Il procuratore di Perugia, con i pm Gemma Miliani e Mario Formisano, ha chiesto il rinvio a giudizio per Palamara, aggravando l’impianto accusatorio con l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari, muovendo gli stessi addebiti anche per l’imprenditore Fabrizio Centofanti e per Adele Attisani. L’ex pm ed ex consigliere del Csm è accusato di aver incassato da Centofanti soggiorni, viaggi, e anche lavori eseguiti da alcune imprese presso la dimora di Attisani, amica di Palamara e considerata “ispiratrice” delle presunte condotte illecite.

Come da regolamento del Csm, l’audizione appena cominciata sarà riservata: porte chiuse, nessuna registrazione, niente mezzi di informazione. E il partito radicale avanza ieri la sua provocatoria richiesta: “Chiediamo ai membri della prima commissione del Csm di superare la clausura dei loro lavori. Per il futuro ci attiveremo per rendere pubblico, con legge, ogni anfratto della giustizia che viene amministrata in nome del popolo italiano. Siamo nell’anno domini 2021, quest’idea che alcuni pezzi di giustizia, come accade in udienza preliminare nel processo penale, debbano essere sottratti alla conoscenza, alla pubblicità, alla trasparenza e rimanere nelle segrete stanze abitate da chierici e mandarini deve essere superata, appartiene a mondi che non esistono più”.

Intanto, ieri, il Consiglio superiore ha nominato all’unanimità nuovo segretario generale Alfredo Pompeo Viola , ma si è diviso invece sulle nomine dei fuori ruolo e su quelle dei magistrati segretari. Tornando anche a interrogarsi – nell’ambito della discussione sul parere alla Riforma Bonafede – sui rapporti tra magistratura e politica, e sui criteri e i confini dell’impegno diretto, sfiorando ancora una volta il caso di Catello Maresca, sostituto procuratore generale a Napoli . Che, di fronte al “corteggiamento” pubblico del centrodestra, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua discesa in campo come candidato sindaco della città.





