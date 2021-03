Le correlazioni insensate e la ricerca del rischio zero

Quando oggi il vaccino di AstraZeneca verrà riammesso, dovremo chiederci se questo caos si poteva evitare. Se abbiamo fatto tutto il possibile per informare correttamente i cittadini di quello che stava accadendo. Perché non si tratta di negare l’evidenza, nascondere i fatti, proteggere le case farmaceutiche: ma certi titoli che abbiamo fatto nelle ultime ore dovrebbero finire nei corsi per giornalisti alla voce “non si fa così”. Qui non si tratta di fake news, è più sottile il meccanismo. Esaurito l’effetto trombosi, che ha portato alla sospensione del vaccino anche se i casi registrati di trombosi sono pochissimi e numericamente analoghi a quelli che si hanno di solito senza vaccino, ieri i titoli si sono concentrati sul presunto effetto sfiga: “infermiera investita, aveva appena terminato le vaccinazioni covid”, “coppia di anziani in ospedale per il vaccino, travolti dall’ambulanza”, “muore investita da un bus, aveva appena fatto il vaccino”. Di solito un investimento stradale non trova neanche lo spazio di una breve in cronaca locale, ma con l’ingrediente vaccino cambia tutto. Diventa una notizia cliccabile.

Cosa volevamo dimostrare esattamente così facendo? Nulla. La coincidenza di due eventi indica al massimo una correlazione ma non il fatto che uno sia causa dell’altro. E’ quello che insegnano alle prime lezioni dell’esame di statistica: ci sono tanti fenomeni che hanno lo stesso andamento (quando uno cresce o cala, cresce o cala anche l’altro, ma questo non significa che abbiano un rapporto, un nesso causale). Alle “correlazioni insensate” un ricercatore ha dedicato un sito web dove si scopre che negli Stati Uniti l’andamento delle spese per la scienza e i suicidi per soffocamento sono quasi identici: ma non vuol dire nulla. Così come il calo nei consumi di margarina non dipende e non causa il calo dei divorzi. E i lanci spaziali non fanno aumentare i laureati in sociologia. Sono tutte correlazioni senza nesso di causalità.

Ma sui vaccini e in particolare su AstraZeneca chi fa comunicazione – e chi fa politica – ha rinunciato a spiegare, a far valere la forza dei numeri e della ragione; e in questo modo le correlazioni sono diventate maledizioni. I possibili effetti collaterali una condanna a morte. Ancora una volta in questa pandemia ci siamo comportati come se la morte si potesse evitare con certezza, come se esistessero comportamenti a rischio zero. Proprio nel momento in cui era evidente che la nostra vita era più in pericolo, abbiamo preteso dalla scienza un impossibile passaporto per l’immortalità. Ma nulla è a rischio zero, neanche restare a letto tutto il giorno, neanche smettere di vivere ci garantisce che non moriremo prima o poi.

In compenso smettere di vaccinarci durante una pandemia fa aumentare di parecchio il rischio di morire.