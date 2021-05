Le faq di Repubblica: green pass per chi si è ammalato nella prima ondata, matrimoni e tamponi per i bambini

Pubblicità

GREEN PASS PER CHI È GUARITO DA PIU’ DI SEI MESI

A dicembre 2020 sono guarito dal COVID-19, a fine marzo 2021 ho ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca e come da ordinanza dell’ISS non riceverò la seconda dose. Ho soltanto i referti dei tamponi molecolari ed il certificato della somministrazione della prima dose di vaccino. A chi posso richiedere il certificato di guarigione o il pass vaccinale? (Roberto)

Chi è nella sua condizione deve chiedere il certificato di guarigione alla Asl di riferimento che, dopo il tampone molecolare negativo, deve averle rilasciato il nullaosta per la fine dell’isolamento. Con questo documento e con il certificato della somministrazione della prima e unica dose di vaccino che si somministra a chi ha avuto il Covid può muoversi liberamente in Italia.

Vorrei partire con mio marito per la Francia. Abbiamo già fatto la vaccinazione di una sola dose perché abbiamo contratto il Covid a fine novembre 2020, quindi non ci fanno il richiamo. Possiamo partire tranquillamente oppure dobbiamo fare il tampone molecolare? E cosa si intende per 72 ore prima ? Se partiamo il lunedì quando dobbiamo fare il tampone? Se lo dobbiamo fare? (Nazzarena)

In questo momento non esiste ancora un Green pass europeo, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine di giugno con regole condivise da tutti i Paesi. Quindi se lei deve andare in Francia prima di quella data deve seguire le regole previste da quel Paese per chi proviene dall’Italia, consultabili sul sito del ministero degli Esteri. Probabilmente per chi è nella vostra condizione, il Green pass europeo si otterrà presentando il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dalla Asl di riferimento e il certificato della monodose del vaccino. Se la Francia dovesse nel frattempo richiedere ancora un tampone molecolare, se partite il lunedi dovete fare il molecolare il venerdì.



Ho fatto un solo vaccino Pfizer poiché ho contratto il virus ma il centro vaccinale di Fiumicino mi ha solo sbarrato il foglio con un solo tagliando scrivendo a penna monodose, ho chiesto ad centro dove ho portato mia mamma e mi hanno detto che hanno sbagliato e che dovevano rilasciarmi il certificato vaccinale e cancellarmi il secondo vaccino loro , tutto corretto? Dovrò tornare a Fiumicino e richiederlo? (Maria Rita)

Non ha alcuna importamza. Per muoversi liberamente le basta esibire il certificato di guarigione che le deve avere rilasciato la Asl al momento della fine dell’isolamento e la certificazione dell’unica dose Pfizer che le è stata somministrata.

Ho fatto il vaccino a gennaio, seconda dose il 29 gennaio. Vorrei andare in ferie a fine agosto. La mia vaccinazione non ha più valore per il green pass? (Claudia)

No, ad agosto la sua vaccinazione non sarà più valida. Per muoversi in Italia, se dovesse andare in una regione di diverso colore deve fare un tampone nelle 48 ore prima della partenza. Lo stesso prevederà il Green pass europeo che entrerà in vigore a fine giugno. Se invece dovesse andare in un Paese extraeuropeo deve consultare le regole previste dal Paese di destinazione.

A noi operatori sanitari il green pass scadrà già a luglio. Che cosa possiamo fare per rinnovarlo e viaggiare liberamente? (Omar)

Al momento il governo non ha ancora previsto un nuovo ciclo di vaccinazioni per gli operatori sanitari. Quindi per viaggiare liberamente dovrà effettuare un tampone 48 ore prima della partenza se si sposta in una regione di colore diverso o in un Paese europeo.

LA RIPARTENZA DEI MATRIMONI

Quando si saprà il giorno della riapertura dei matrimoni? Sposiamo il 23 maggio (Simone)

Non c’è ancora una data. Probabilmente il governo la deciderà alla fine di questa settimana dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Sposarsi naturalmente è consentito, i festeggiamenti dopo la cerimonia ancora no.

Sono di Catania e mi sposerò a Taormina potrei capire se i festeggiamenti sono consentiti ? (Sabina)

Non ancora. Dipende dalla data delle sue nozze. Il via libera ai ricevimenti potrebbe arrivare già alla fine della prossima settimana. Per il momento è consentita solo la cerimonia con un numero di persone in presenza previsto a seconda della capienza della Chiesa o del luogo in cui si svolgerà la cerimonia civile.

Devo sposarmi il 12 Giugno in Sardegna. I miei invitati posso venire da Milano per assistere almeno alla cerimonia se non si potrà fare il ricevimento? (Martina)

Gli spostamenti tra Regioni sono già consentiti. Se il 12 giugno Sardegna e Lombardia saranno in gialle non si dovrà esibire alcun certificato a meno che la Sardegna ( come ha fatto in passato) preveda con ordinanza regionale la registrazione al suo portale e un tampone negativo o un certificato vaccinale o di avvenuta guarigione. Il numero di invitati che possono presenziare alla cerimonia è stabilito a seconda della capienza limitata prevista dal luogo in cui si svolgerà il matrimonio.

Posso sposarmi il 2 giugno? (Rosaria)

Certamente. I matrimoni non sono sospesi. Al momento sono sospesi soltanto i ricevimenti che dovrebbero essere nuovamente permessi a breve. La data verrà decisa forse già alla fine della prossima settimana dal governo. Ma la cerimonia religiosa o civile è sempre consentita con un numero di invitati limitati in relazione alla capienza della chiesa o del locale.

IL GREEN PASS PER I BAMBINI

Un bambino di 4 anni residente in regione gialla se si sposta con i genitori in regione arancione per vacanza, al rientro a scuola (infanzia) cosa serve? Deve presentare un tampone con esito negativo? Ovviamente non è vaccinato e non risulta aver già passato il covid.( Cinzia)

A 4 anni, il bambino deve fare il tampone per entrare nella regione arancione per vacanza, non per tornare a scuola.

Dalla Sicilia (arancione) in Lombardia (gialla) in aereo. Io, con vaccino già completato, accompagnerò mia figlia di 6 anni per una visita medica ed esibirò il mio certificato di avvenuta vaccinazione, mia figlia dovrà fare il tampone oppure basta autocertificazione per motivo di salute? E’ possibile che chi viaggia per necessità, salute e lavoro sia esentato dal tampone/certificato vaccino/certificato avvenuta guarigione? (Marianna)

Sì, chi si sposta in una regione di colore diverso per motivi di salute deve soltanto motivarlo nell’autocertificazione che le chiederanno in aeroporto prima della partenza. Ad eventuale verifica successiva dovrà essere in grado di esibire la certificazione relativa alla visita medica. Anche al ritorno, rientrando nella propria regione di residenza, basta l’autocertificazione.

Il 15 giugno mio figlio di 9 partirà in aereo, dalla Lombardia alla Calabria, dovrò fargli fare il tampone molecolare? (Davide)

Dipende dai colori in cui saranno le due regioni a quella data. Per il momento sia Lombardia che Calabria sono gialle, quindi non serve alcun tampone. Se una delle due dovesse cambiare colore, dovrà fare al bambino un tampone ma basta l’antigenico.

VACCINO PER I FUORISEDE

Sono iscritto Aire e vivo in Tunisia e sono rientrato in Italia per motivi famigliari. Risiedo a Terni. Alla mia età, 72 anni, non riesco a fare il vaccino. Come funziona la Regione Umbria? Chiede la tessera sanitaria ma io non ho diritto a tutto cio. (Massimo)

Lei ha dirittto a fare il vaccino in Italia. Nei giorni scorsi il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo ha firmato un’ordinanza che prevede che gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire che si trovano in Italia per qualsiasi motivo hanno diritto a fare il vaccino qui. Esibisca l’ordinanza che trova pubblicata sul sito del commissario per l’emergenza Covid. Basta il suo codice fiscale.

Sono residente, vivo e lavoro in Campania (ho un contratto di lavoro). Nel mese di febbraio ero impegnato in Toscana per una supplenza scolastica, e ho ricevuto prima dose di Astrazeneca. Nel mese di marzo sono rientrata nella mia regione per accettare il nuovo. Adesso mi ritrovo in una situazione di standby con il richiamo del vaccino ( da fare il 9/05/21) , in quanto io non posso spostarmi per andare in Toscana, e la mia regione non può somministrarmi la seconda dose perché non risulto nel sistema. (Federica)

Lei ha diritto a fare il vaccino nella Regione in cui ha il medico di base. Se ce l’ha in Campania esibisca il certificato della prima dose fatto in Toscana e le verrà fatto il secondo. Se invece ha ancora il medico di base in Toscana deve riportarlo in Campania.

VIAGGI E VACANZE

Dopo quanti giorni dal vaccino posso andare in regione arancione? (Anna)

Subito dopo aver ricevuto la seconda dose, può muoversi liberamente con il certificato che le verrà rilasciato dalla struttura valido per i successivi sei mesi. Se invece ha fatto solo la prima dose deve comunque fare un tampone entro le 48 ore dalla partenza.

Ho prenotato un viaggio a Santo Domingo per agosto e vorrei sapere quali saranno le procedure da seguire e se sarà possibile partire. (Vanessa)

Dall’Italia è sempre possibile partire. Per quel che riguarda l’ingresso a Santo Domingo deve consultare le regole per l’ingresso ( ed eventuale quarantena) previste da quel Paese per chi arriva dall’Italia. Al rientro in Italia, secondo le regole al momento in vigore, dovrà fare un tampone prima della partenza, osservare una quarantena di dieci giorni, e poi fare un altro tampone.

A fine maggio dalla Germania andremo in vacanza in Sardegna. Prima, andremo a Livorno solo attraverso diverse Regioni italiane, poi in traghetto per la Sardegna. Dobbiamo avere con noi risultati negativi al test covid quando entriamo in Italia, o avremo bisogno dei risultati solo in Sardegna?

Dovete esibire i risultati del test molecolare o antigenico effettuato 48 ore prima della partenza già al vostro ingresso in Italia.

Ho fatto la prima dose di AstraZeneca, avrò l’altra il 7 luglio ma a fine maggio mi trasferisco in Puglia dove ho una seconda casa e dove ogni estate rimango per 4 mesi. Non voglio tornare a Milano col caldo, posso fare la seconda dose in Puglia? (Paola)

E’ un’ipotesi a cui sta lavorando il governo per venire incontro alle migliaia di persone che si troveranno nella condizione di dover fare il richiamo durante un periodo di vacanza . Verrà presa una decisione nei prossimi giorni.

Dovrei andare in macchina in Italia il 14 maggio, provengo dalla Svizzera e avendo fatto le due dosi di vaccino come mi devo comportare ? Devo fare il tampone e la quarantena? (Angela)

Sì, fino al 15 maggio per chi proviene dall’estero l’Italia chiede un tampone negativo entro le 48 ore prima della parteza, una quarantena di cinque giorni, seguita da un secondo tampone.

Per una visita ad un parente dalla zona arancione (Sicilia) alla zona gialla (Campania) serve un tampone entro le 48 ore prima , ma al ritorno dopo una settimana si deve rifare il tampone in Campania o direttamente al rientro nella zona di residenza (Sicilia)? (Gianpaolo)

La normativa nazionale prevede che per il rientro alla propria regione di residenza sia sufficiente un’autocertificazione, ma la Sicilia ( al momento) continua a chiedere un tampone negativo per chi rientra. Può farlo in Sicilia al suo arrivo (antigenico) o se preferisce può farlo entro 48 ore prima della partenza in Campania ma in questo caso deve essere molecolare.

VISITE AD AMICI E PASSEGGIATE

Quante persone si possono ospitare a casa? E quando se ne potranno invitare di più? (Laura)

Oltre al nucleo che abita in casa, può ospitare fino a quattro persone più eventuali figli minorenni o persone disabili a loro affidate. Per il momento non è prevista alcuna data per un eventuale aumento delle persone da ricevere.

Siamo un gruppo che opera all’interno di un circolo ricreativo, organizziamo in modo volontario e gratuito passeggiate nel territorio. Vorremmo sapere se possiamo riprendere ad organizzare le passeggiate on gli stessi criteri dello scorso anno cioè mascherina, distanziamento e prenotazione. Non riusciamo a trovare una norma che ci dica si o no. (Fabio)

Non c’è alcuna norma che vieta le passeggiate se non in zona rossa, dove sono limitate alla vicinanza alla propria abitazione e singolarmente. Se vi trovate in zona arancione, potete organizzarle solo all’interno del Comune in cui vi trovate, in zona gialla senza alcuna limitazione. Deve solo essere osservata la distanza minima di un metro tra le persone e la mascherina.





