Le idee e il mondo colorato di Bruno Bozzetto: “La formula? Adrenalina e tanto divertimento”

Pubblicità

Pubblicità

“Aspetti, Wanda cerca di togliermi l’auricolare”. Wanda è il pappagallino “simpatico ma rompiscatole” di suo figlio, membro ad interim dello zoo di casa insieme alla pecora Beeelen, la gatta Tigro e le cagnoline Lola e Sheila, la meticcia nera a cui da inizio lockdown dedica ogni giorno una vignetta su Facebook. A quasi 83 anni, Bruno Bozzetto vive in un mondo colorato come un cartone animato dei suoi, e continua instancabile con idee e progetti, compreso un nuovo signor Rossi alle prese con la tecnologia. Un mondo in rassegna per Carnevale alla Cineteca, da oggi al 24 in streaming. Rivedremo West and Soda, Vip, mio fratello superuomo e Allegro non troppo.

Il suo preferito?

“West and Soda. È stato il mio primo lungometraggio, nel 1965, quello che abbiamo fatto con più adrenalina e divertimento. Ci sentivamo pionieri alla conquista del West. Degli incoscienti”.

Perché?

“Eravamo in quattro gatti, sei o sette tra animatori e scenografi, adesso nei titoli di coda ci trova cento-duecento nomi. Avevamo libertà totale, io ero regista e produttore, una posizione unica. Oggi le case produttrici col loro controllo e le richieste tagliano le gambe alla creatività. Allora con Guido Manuli e Giuseppe Laganà improvvisavamo a ruota libera, ci divertivamo. Era un gioco, faticosissimo perché lavoravamo come pazzi anche il sabato e la domenica, ma senza costrizioni. Irripetibile oggi”.

Perché un western, o meglio la sua parodia?

“All’epoca l’unico ‘concorrente’ era Walt Disney, e affrontava sempre favole famose. Una scaltrezza: se lo spettatore conosce già la trama non devi preoccuparti di raccontarla, puoi concentrarti sui particolari. Mi sono detto: qual è il genere in cui nei primi cinque minuti sai già tutto, chi è il buono e chi il cattivo, come in una favola? Il western, di cui sono un grande appassionato. Così abbiamo preso la diligenza e gli altri stereotipi e ci siamo divertiti a giocarci attorno”.

Con ‘Vip’ prende di mira i supereroi.

“Allora, nel 1968, non andavano di moda, c’era solo Superman. Minivip prendeva in giro un fumetto che divoravo da ragazzino, l’Uomo mascherato. E qui ci fu la prima intromissione degli americani, che mi suggerirono di introdurre un secondo personaggio: Super Vip, lui sì un supereroe. Ma il film è più la parodia del consumismo e del mondo della pubblicità, che conoscevo bene perché ci lavoravo”.

Gli americani?

“Erano entrati in coproduzione, e già ragionavano di politically correct. C’è una scena con dei cinesini. Io li avevo fatti gialli, e loro: ‘Il mercato orientale potrebbe risentirsi’. Così son diventati verdi, capirà che cambiamento”.

Ce l’ha su col politically correct.

“Oggi i film degli anni ’70 e ’80 li boccerebbero tutti. Ma è sbagliato dare tutti questi vincoli, nell’umorismo bisogna essere liberi, sennò si segano le gambe alle idee più originali e cattive, che sono il sale della comicità. Oggi nemmeno Charlot potrebbe fare le sue gag”.

Veniamo a ‘Allegro non troppo’.

“Il più difficile, far collimare una storia con la musica è complicato. Lo hanno accostato a Fantasia, ma il nostro è un buon lavoro, quello un capolavoro. L’ho visto quattordici volte al cinema, pagando il biglietto, mica come oggi che schiacci un bottone. Ho imparato ad amare la musica classica da quel film”.

In rassegna ci sono delle pillole di Quark. Come si fa ad animare la scienza?

“Già a scuola visualizzavo quello che leggevo, i miei libri di storia sono pieni di vignette. Da gran lettore, ho conosciuto Piero Angela dai libri, prima della tv. Gli scrissi che volevo fare un film con lui, ma rifiutò. Quando gli diedero Quark però mi richiamò: ‘Potremmo fare un esperimento’. Abbiamo collaborato dieci anni con quasi cento film. Me li chiedono ancora, c’è chi mi scrive che grazie alle pillole ha deciso di studiare fisica o ingegneria”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest