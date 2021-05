Le lacrime di Mancosu, sbaglia il rigore che valeva la A

Pubblicità

Poteva essere l’happy end di un film, è finita invece con le lacrime versate sul prato del via del Mare, le sue e quelle dei suoi compagni. La delusione del Lecce, incapace di vincere contro il Venezia e condannato a un altro anno di Serie B, ha il volto di Marco Mancosu, 33 anni, gli ultimi 5 passati in maglia giallorossa con la fascia di capitano al braccio, in un saliscendi dalla C alla A e ritorno (in B).

Marco Mancosu: “Operato di tumore, ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo” 05 Maggio 2021

Meno di due mesi fa, il 26 marzo, il centrocampista sardo, famiglia di calciatori (il fratello maggiore Matteo gioca con l’Entella, il minore Marcello in Eccellenza), si è operato di tumore. “Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare o no la chemio, ma non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo, giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto”. Aveva scritto così due settimane fa, in una lettera-confessione ai tifosi della sua squadra, straniti per un’assenza prolungata per quella strana “appendicite” (recitava la comunicazione ufficiale) che avrebbe dovuto garantirgli un po’ di privacy.

Serie B, playoff: finale Cittadella-Venezia, a Monza e Lecce non riesce la rimonta 20 Maggio 2021

Quando a 10 minuti dalla fine della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, sul risultato di 1-1, si è presentato davanti a Niki Maenpaa, il portiere finlandese del Venezia, tutti hanno pensato alla perfetta occasione di riscatto, alla favola che la traiettoria di quel pallone poteva disegnare se si fosse insaccata nella rete, alla gioia trattenuta dei tifosi lontani dagli spalti pronta finalmente a esplodere davanti alla tv. Una narrazione fin troppo perfetta per un gioco che resta pieno di imprevisti, dove gli errori si pagano e fortuna e sfortuna pesano talvolta fin troppo. Una rincorsa poco convinta, cinque, sei, sette passettini, il corpo che si avvicina al dischetto e si sbilancia, resta indietro, il pallone colpito col destro che schizza via, troppo alto, oltre la traversa. L’arbitro fischia la rimessa dal fondo e l’inizio di un disperato assedio concluso solo al 96′.

Finisce 1-1, finiscono i sogni di Serie A del Lecce e finisce il campionato di Mancosu che nella sua lettera del 5 maggio aveva evocato proprio quel “rigore alto” che lui, capitano e rigorista della sua squadra, aveva già tirato altre volte: “Di queste cose non me ne frega un c…perché sono cose che succedono solo a chi si prende la responsabilità di fare, di avere coraggio, di provare, di sbagliare e riprovare ancora”. E forse non è un caso se ora, sulle bacheche dei tifosi del Lecce, c’è chi evoca “La leva calcistica del ’68”, testo e accordi di Francesco De Gregori, inno di vita alle occasioni perse che, però, non bastano per giudicare un uomo. “La vita può non essere sempre giusta”, aveva scritto Mancosu nella sua lettera pensando alle difficoltà affrontate e al suo futuro. E stavolta il calcio c’entra fino a un certo punto.





