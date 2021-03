Le mani di Cosa nostra sulle scommesse online: 336 indagati, disposto il sequestro di 80 milioni

Pubblicità

Pubblicità

Le infiltrazioni della mafia nelle scommesse sportive online. C’è anche questo business tra gli affari del clan Santapaola-Ercolano. Un’operazione della guardia di finanza, nome in codice “Doppio gioco”, è scattata all’alba tra la Sicilia, l’Emilia Romagna e la Puglia. Ma il blitz ha interessato anche Germania, Polonia e Malta. Sono 336 gli indagati, 23 le misure cautelari (12 in carcere, due ai domiciliari e 9 le interdizioni). Sequestrati disponibilità finanziarie, terreni e società per 80 milioni di euro. All’operazione hanno partecipato oltre 150 finanzieri del comando provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), per notificare un’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ipotizzando a vario titolo, i reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi dell’associazione mafioso “Santapaola-Ercolano”.

Le infiltrazioni della mafia nelle scommesse sportive online. C’è anche questo business tra gli affari del clan Santapaola-Ercolano. Un’operazione della guardia di finanza, nome in codice “Doppio gioco”, è scattata all’alba tra la Sicilia, l’Emilia Romagna e la Puglia. Ma il blitz ha interessato anche Germania, Polonia e Malta. Sono 336 gli indagati, 23 le misure cautelari (12 in carcere, due ai domiciliari e 9 le interdizioni). Sequestrate disponibilità finanziarie, terreni e società per 80 milioni di euro. All’operazione hanno partecipato oltre 150 finanzieri del comando provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), per notificare un’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ipotizzando a vario titolo, i reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi dell’associazione mafioso “Santapaola-Ercolano”.

L’inchiesta “Doppio gioco” è stata avviata in seguito a un “allert” riguardo un’operazione sospetta e riguarda la raccolta di scommesse nel periodo che va dal 2015 al 2018. Le indagini della guardia di finanza hanno ricostruito le operazioni informatiche grazie all’utilizzo di un sito sulla piattaforma “Raisebet24” allocato in server della Serbia grazie a ingegneri informatici di quella stessa nazione, messe in piedi dai fratelli Placenti (raggiunti da misura cautelare in carcere), al vertice del gruppo di Lineri del clan Santapaola Ercolano. Carmelo e Giuseppe Placenti tre anni fa erano stati coinvolti in un’altra indagine della guardia di finanza di Catania (Revolutionbet) su giochi online controllati dalla famiglia catanese di Cosa nostra. In questa indagine i militari delle fiamme gialle sono riusciti a captare le evoluzioni informatiche della consorteria criminale che puntava sulla raccolta online, ma soprattutto sulle scommesse che avvenivano nelle 887 ricevitorie distribuite su tutto il territorio nazionale.

Da qui il nome dell’operazione “Doppio gioco” perché gli scommettitori utilizzavano la cassa delle ricevitorie oltre alle giocate via internet, per ottenere maggiori percentuali di vincita. La società che gestiva il sito aveva sede a Malta ma di fatto operava su tutto il territorio nazionale italiano pur non avendo alcuna autorizzazione. I proventi della raccolta sono stati trasferiti dai fratelli Placenti tra la Puglia e l’Emilia Romagna, ma anche in Germania e in Polonia. Durante le fasi delle indagini i militari del comando di Catania hanno intercettato un’auto con all’interno, nascosti nel vano appena sotto il cambio, 180 mila euro in contati che stavano per essere trasferiti all’estero, verosimilmente in Austria. Le nove persone raggiunte dall’interdizione da parte del gip sono titolari di ricevitorie nelle quali avvenivano le scommesse non autorizzate. Le fiamme gialle hanno scoperto che gli importi delle scommesse raccolte e i proventi dell’evasione si sono aggirati intorno ai 62 milioni di euro.

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale etneo ed eseguita dalla guardia di finanza sono Carmelo Placenti, 46 anni; Giuseppe Gabriele Placenti, 33; Cristian Di Mauro, 27; Carmelo Rosario Raspante, 61; Francesco Catacchio, 40; Corrado Casto, 62; Graziella Barberi, 45; Antonino Agatino Epaminonda, 53; Salvatore Sparacio, 45; Giuseppe Boscarino, 41; Paolo Rampino, 36; Ignazio Russo, 54. Due, invece, gli indagati ai domiciliari: Gino Pennetta e Antonio Di Marzo, di 43 e 48 anni. Per altri nove è scattata l’interdizione dalle attività imprenditoriali che ruotano attorno al mondo delle scommesse.





Go to Source

Tweet Share Pinterest