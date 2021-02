Le origini irpine di Mario Draghi. Il sindaco di Monteverde: “Qui le radici della sua famiglia. Gli offriremo la cittadinanza onoraria”

C’è un pezzo d’Irpinia che fa il tifo per Mario Draghi: la madre del premier incaricato era nata Monteverde, borgo tra i più belli d’Italia, 740 anime che vivono a quasi cento chilometri da Avellino, dove la Campania confina con Puglia e Basilicata. “Siamo orgogliosi di questo legame forte di Draghi con il nostro territorio”, dice il sindaco Franco Ricciardi, che ricorda la madre dell’ex presidente della Bce, Gilda Mancini, farmacista, che “ha sempre conservato – spiega il primo cittadino – un legame particolare con Monteverde dove era proprietaria di alcuni terreni e qui i parenti hanno ancora una casa”.

Governo Draghi, un dream team di tecnici e politici. E con Conte si tratta di Tommaso Ciriaco 04 Febbraio 2021

Il nonno di Draghi, Alfredo Mancini, era lo storico farmacista di Monteverde, paese che oggi vive una fase difficile come tutti i piccoli centri delle zone interne: negli ultimi cinquant’anni la popolazione si è dimezzata, ma da qualche tempo il comune si è fregiato del riconoscimento dell’Unione europea come paese accessibile ai disabili e fino a qualche anno fa era conosciuto per lo spettacolo dell’acqua che d’estate richiamava 70mile persone.

Mario Draghi. la moglie Serenella e la scelta obbligata della riservatezza di Conchita Sannino 03 Febbraio 2021

E qui a Monteverde Draghi da ragazzino tornava con gli zii (aveva perso i genitori quando aveva 15 anni) per trascorrere le vacanze estive, un rapporto che ha sempre mantenuto almeno fino a quando gli impegni gliel’hanno consentito. “La famiglia – racconta il sindaco – era molto conosciuta, noi siamo stati sempre in contatto in passato con lui quando era governatore della Banca d’Italia e presidente della Bce. Avremmo voluto insignirlo della cittadinanza onoraria. Lui ci aveva dato la sua disponibilità ma gli impegni l’hanno sempre bloccato. Speriamo ora di riuscirci ma è un atto che di sicuro faremo al più presto”.