Le Sardine lanciano Occupy Nazareno: domani presidio davanti alla sede del Pd dopo le dimissioni di Zingaretti

L’obiettivo è chiaro. “Se il Pd non va al Paese, il Paese andrà al Pd”. Con questo slogan domani il movimento delle 6000 Sardine ha dato appuntamento ai suoi militanti al largo del Nazareno a Roma, davanti al sede nazionale del dem. Un’iniziativa convocata a qualche ora di distanza dalle dimissioni dell’ormai ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, una manifestazione che sa di dèjà-vu e che si ispira a quell’Occupy Pd che nel 2013 portò i giovani indignati del partito a occupare le sedi locali dei democratici per dissentire dalla linea dell’allora leader Pier Luigi Bersani sul Quirinale, che aveva deciso di lasciare la segreteria del partito dopo la rielezione di Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica.

Lo spirito oggi è diverso così come le motivazioni. Ma il senso, all’indomani della decisione di Zingaretti provocata dalla guerra di correnti tra i dem, è lo stesso. Alle 12 di domani le 6000 Sardine si ritroveranno al Nazareno (“tutti tamponati”, si legge nella nota diffusa dal movimento). Se entreranno della sede del Pd non è chiaro, ma di sicuro resteranno nella piazza romana in una sorta di simbolico Occupy Nazareno. “Non ci andremo come Sardine – dicono – ma come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, disoccupati, antifasciste, femministe, pensionati e disillusi”. Insomma, ci saranno tutti i delusi dalla politica.

“C’è una nuova sfida politica che ci attende e serve un nuovo colpo di reni – dicono le Sardine – Frammentati non si va da nessuna parte, insieme possiamo spostare montagne”. Per questo, spiegano, “proporremo a Valentina Cuppi (presidente del Pd ndr) di portare il partito nel mare aperto del confronto, di aprire le porte alle sezioni, a partire dalla sede nazionale. Di non accontentarsi di siglare l’ennesima resa tra correnti tralasciando gli ‘esclusi'”. Insomma, spiegano dal movimento, i dem devono tornare tra la gente. “Se il partito non è capace di essere il perno della ricostruzione, può almeno favorirne la ricostruzione”, sottolineano le Sardine. Che osservano: “Senza forze fresche non si cambia l’inerzia del giorno”.

Bisogna innovare e rinnovarsi. “C’è una pandemia in atto – ricordano – non è più tempo per la politica da social e tra vent’anni vogliamo poter dire che almeno ci abbiamo provato”. Ma domani Occupu Nazareno sarà un succeso o un flop? “Non dipenderà da noi – chiariscono le Sardine – l’invito è lanciato a ciascuno. Ma il momento è ora”.